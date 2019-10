"No solo los defensas lo estamos haciendo bien, es todo el equipo"

David Andújar llegó el pasado verano desde el Rayo Majadahonda, otro de los equipos inscritos con letras mayúsculas en la historia negra del fútbol cartagenero, para reforzar la defensa de un Fútbol Club Cartagena que está brillando en este arranque liguero por su seguridad en la línea de atrás. «Firmo cada partido la portería a cero, pero bueno, no solo estamos siendo los defensas lo que lo estamos haciendo bien, sino que estamos siendo un equipo muy unido. Eso no es solo mérito de los defensas, ya que se está viendo conexión dentro del campo entre todos y eso lo que nos va a hacer ser un equipo sólido y fuerte durante el año», decía en rueda de prensa el futbolista de Torrejón de Ardoz, quien a sus 28 años, después de pasar por solo equipos madrileños, decidió hacer las maletas por primera vez para intentar vivir otro ascenso a la categoría de plata del fútbol español. «La verdad es que tengo sensaciones positivas, me estoy encontrando muy a gusto con los compañeros y muy involucrado», quien también destacó que «el recibimiento aquí desde el minuto uno ha sido muy bonito».

Después de solo poder jugar 14 partidos el pasado curso y de sufrir una lesión, el futbolista vuelve a sentirse importante en los esquemas de Gustavo Munúa. Ha sido titular en cinco de las seis jornadas de liga y acumula 450 minutos. «Estoy contento porque creo que el equipo está haciendo un buen trabajo. Estamos siendo sólidos, especialmente fuera de casa, donde es muy complicado jugar. El equipo va a ir mejorando con el paso de los partidos, pero la clave es estar muy unidos y ser compactos», destacó el madrileño, quien antepone en estos momentos el resultado al juego: «Hay campos donde hay que hacer un trabajo que no es tan bonito, pero estamos siendo efectivos y manteniendo nuestra portería a cero. El buen juego llegará cuando el equipo coja más ritmo, pero tenemos que continuar en esta idea e ir de menos a más», afirmó.

Una de las principales diferencias que está encontrando Andújar está en el apoyo y seguimiento que tiene el Cartagena, mucho mayor a su anterior experiencia en el Rayo Majadahonda: «A nivel de mayor masa social sí que se nota, aquí tenemos más gente apoyándonos, pero al final cada uno intenta lo mejor que tiene dentro de su club para intentar sumar de cara a conseguir los objetivos», recordando también sobre su pasado y ese duelo de play off donde salió su victorioso el equipo al que entonces defendía que «cada uno defiende los colores de su camiseta. En ese momento me tocaba ir con el mío, pero ojalá puede repetir esas sensaciones esta temporada».