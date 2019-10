Una buena oportunidad para volver a subirse al tren

El Real Murcia jugará mañana jueves su primer partido en la Copa Federación. Los granas, que participarán en esta competición en busca de un billete que les permita estar en la Copa del Rey, debutarán en el campo del Vélez. Será la primera de las tres eliminatorias a partido único que tendrán que superar los murcianistas para conseguir el objetivo. El choque, que comenzará a las ocho y media de la noche, llega justo la misma semana en la que los de Adrián Hernández tendrán que afrontar uno de los duelos más atractivos de la campaña, el que les mide al UCAM Murcia.

Posiblemente el técnico murcianista reparta minutos y en el partido de mañana se vean algunas caras nuevas. Los jugadores que hasta el momento menos minutos han disfrutado podrían tener la oportunidad de entrar en el once titular y convencer al entrenador de que están preparados para dar batalla también en liga.

Futbolistas como Kevin, que acaba de superar una lesión y que en sus primeros partidos no dejó las mejores sensaciones; Alberto Rodríguez, fuera de las convocatorias en las últimas jornadas; Andy Escudero, que no ha debutado; Julio Algar, que con la entrada de Armando y Antonio López ha dejado de contar; o Tanis, quien solo fue titular en la portería en las dos primeros encuentros, serán algunos de esos jugadores que podrían tener mañana minutos en un once en el que saldrían los que más han intervenido en el primer mes de competición.

No será hasta hoy cuando se conozca la convocatoria elaborada por Adrián Hernández para viajar a Málaga. El Real Murcia, tal y como hizo ayer, volverá a entrenar en las instalaciones de la Universidad de Murcia. El campo del Vélez es de césped artificial, por lo que los murcianistas están trabajando en esa superficie para adaptarse.

Tanis Marcellán, que fue titular en las dos primeras jornadas y que después dejó su sitio a Lejárraga, podría estar en la portería del Real Murcia. Otro que también podría entrar es Kevin en el lateral izquierdo. El jugador mallorquín, cuyos errores marcaron al equipo en el inicio liguero, lleva tres semanas fuera por lesión. Ayer ya entrenó con el grupo, por lo que tiene opciones de regresar al equipo para que Iván Pérez descanse. En un caso similar a Tanis está Alberto Rodríguez. El centrocampista fue titular en las dos primeras jornadas, pero después no solo salió del once sino que además se ha quedado fuera de la convocatoria. Adrián Hernández podría darle minutos para ayudarle a recuperar la confianza y que se convierta en una posibilidad más dentro de la plantilla.

Dentro del once titular también se espera a jugadores como Marcos Legaz, Peque o Alberto Toril.

El Vélez, equipo que milita en el grupo andaluz de Tercera División, será el primer obstáculo de un Real Murcia que tiene que superar tres rondas a partido único para estar en la próxima edición de la Copa del Rey.