"Me asusté al ver a Carroll golpearse la cabeza y eso me dejó muy mal en el partido"

Rafa Luz ha dado la receta para hacer una buena temporada con el UCAM Murcia al decir que «hay que ganar prácticamente todos los partidos en casa y ser capaces de competir fuera» y con relación al encuentro de la tercera jornada de la Liga Endesa frente al Casademont Zaragoza dijo que recibirán al equipo «en mejor forma» de la competición.

El jugador brasileño pasó por sala de prensa y comenzó refiriéndose a la jugada del domingo en la que golpeó a Jaycee Carroll y eso provocó la lesión del escolta estadounidense del Real Madrid. Luz ya indicó a través de su cuenta de Twitter que sentía lo ocurrido y pidió disculpas por ello. Este martes ha explicado cómo lo vivió en el momento.

«Es una jugada complicada en la que yo intento evitar la canasta fácil y él hacer un mate, que tampoco es muy común en él. Le toco al buscar el tapón, desequilibrándole y cae al suelo, lo cual hizo que yo me asustara mucho al ver como se golpeaba la cabeza contra el parqué y lo que pasó me dejó muy mal ya durante el partido, pues yo no soy de hacerle daño a nadie y fue una jugada que tenía en la cabeza mientras se disputaba el encuentro», manifestó para añadir que «puede ser muy peligroso darse un golpe así en la cabeza y menos mal que al final ha sido un esguince cervical».

Al margen de esa acción, Rafa Luz lamentó la respuesta del conjunto universitario en un partido perdido por 28 puntos (97-69) y en el que ya caía por 17 (30-13) al término del primer cuarto. «Empezamos muy mal en defensa y eso nos arrastró durante todo el partido. Cuando no tienes tensión en un partido que te exige tanto es muy complicado jugar. Mejor que pase al principio de temporada y ahora tenemos que trabajar para recuperarnos teniendo en cuenta los errores cometidos», reconoció.

El sábado a las seis de la tarde visitará el Palacio de los Deportes de Murcia el Casademont Zaragoza, conjunto que la pasada campaña disputó las semifinales de la Liga y que arrancó con dos victorias por 73-79 en la cancha del Herbalife Gran Canaria y por 96-64 en la capital maña ante el Monbus Obradoiro.