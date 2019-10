El Real Murcia hace los deberes antes del juicio contra Mauricio García

El nuevo capital social del club murcianista es de 1,5 millones de euros

El Real Murcia no quiere dejar nada al azar con vistas al juicio que el próximo 5 de noviembre les enfrentará a Mauricio García de la Vega. El Juzgado de lo Mercantil acogerá la vista en la que el empresario mexicano pedirá que se anule la ampliación de capital llevada a cabo hace justo un año y en la que su paquete accionarial (82%) quedó diluido a un 10% después de que se consiguieran ingresar 1,3 millones de euros.

El Real Murcia tiene a favor el espaldarazo que le dio la jueza María Dolores de las Heras el pasado mes de febrero, cuando no solo denegó la suspensión cautelar sino que además añadió una serie de razonamientos que hacen suponer que tras el juicio del 5 de noviembre volverá a fallar a favor de los murcianistas. De todas maneras, desde el consejo de administración no quieren confiarse ni dejar nada al azar, de ahí que en las últimas horas se hayan puesto manos a la obra para solventar dos obstáculos que venían arrastrando desde hace ya nueve meses y que podrían dejarles en mal lugar cuando toque visitar los juzgados.

Por un lado, en el día de ayer, tras una reunión del consejo de administración, se acordaba la convocatoria de Junta Ordinaria de Accionistas. Aunque todavía no es oficial, todo parece indicar que esa cita se llevará a cabo el fin de semana del 2 de noviembre. Con las cuentas de los dos últimos ejercicios ya formuladas, según informan desde el propio club, el Real Murcia las someterá a aprobación entre sus accionistas. Esos números corresponden a los ejercicios 2017-2018 y 2018-2019.

Aunque el actual consejo de administración tenía la obligación, por ley, de presentar las cuentas del 17-18 antes del 31 de diciembre del pasado año, los responsables murcianistas se excusaron en el lío institucional que había envuelto a la entidad en los meses posteriores, con el paso de Raúl Moro, Mauricio García de la Vega y Víctor Gálvez, para ir dejando pasar el tiempo, hasta el punto de que el pasado mes de junio veían como el Registro Mercantil les bajaba la persiana, impidiéndoles inscribir cualquier cambio por no cumplir con la Ley de Sociedades de Capital y presentar las cuentas en tiempo y forma.

Será el 2 de noviembre cuando los accionistas puedan comprobar el estado actual de la economía de un Real Murcia que en el ejercicio 16-17, presentado por Víctor Gálvez, arrastraba una deuda de 53 millones de euros.

El lunes se solventaba un paso y en el día de hoy el Real Murcia ha conseguido por fin superar un obstáculo que se estaba resistiendo desde el pasado mes de diciembre. Después de mil y un problemas, y de algunas informaciones incorrectas lanzadas desde la propia entidad, el club grana ya ha logrado inscribir la ampliación de capital en el Registro Mercantil. Desde esta mañana, todos los datos han sido actualizados, pasando el capital social de 178.000 euros a 1.502.000 euros.

Llevan ya varios meses los consejeros del Real Murcia trabajando en una inscripción que no conseguían cerrar. Pese a que en el mes de enero, en declaraciones a esta redacción, José María Almela, entonces presidente, afirmaba que no había ningún problema y que la ampliación estaba inscrita en el Registro, la realidad era bien distinta. No había forma de que el registrador diese el visto bueno a la operación. El periodo de venta de acciones acabó a finales del mes de noviembre del 2018, pero no ha sido hasta hoy cuando por fin esos datos han sido actualidazos, apareciendo en el Registro en nuevo capital social resultado de mencionada ampliación.