El Real Murcia convocará junta de accionistas el 2 de noviembre

La última vez que el Real Murcia presentó cuentas anuales fue en junio de 2018. En aquella cita convocada por Víctor Gálvez, los accionistas aprobaban, con varios meses de retraso, los números del ejercicio 2016-2017. Según la auditoría presentada, el club grana tenía una deuda de 53,2 millones de euros, después de acumular unas pérdidas de 2,1 millones en el periodo comprendido entre julio de 2016 y junio de 2017.

Tocaba en diciembre volver a convocar a los accionistas para poner sobre la mesa los números del ejercicio 2017-2018, en el que hasta tras gestores -Raúl Moro, Mauricio García de la Vega y Víctor Gálvez- pasaron por las oficinas de Nueva Condomina. Los líos institucionales y la entrada de PARMU en el consejo impidieron que se convocara la tradicional junta de accionistas de final de año. Los actuales administradores fueron retrasando esa convocatoria ordinaria. En febrero se llevó a cabo una cita extraordinaria para aprobar cargos, pero no hubo ni cuentas ni auditoría. Los meses han ido pasando hasta llegar a acumular dos ejercicios -2017-2018 y 2018-2019-.

No habrá que esperar mucho más. Dentro de un mes el Real Murcia citará a sus accionistas. Con las cuentas ya formuladas y la auditoría completada, el consejo de administración grana se reunía ayer en Nueva Condomina y, entre las decisiones que se tomaron, destaca la convocatoria de Junta ordinaria. Aunque todavía no es oficial, según ha podido saber esta redacción, todo está previsto para que se lleve a cabo el sábado 2 de noviembre en primera convocatoria. En caso de que ese día no haya quórum, la cita pasaría al domingo día 3.

Dentro de unos días los accionistas ya podrán solicitar las cuentas que serán sometidas a aprobación. Lo que se espera es que las pérdidas crezcan en el ejercicio correspondiente al ejercicio 2017-2018, mejorando en el siguiente. Las últimas cuentas presentadas por Gálvez dejaron un resultado de 53 millones de pérdidas, de ahí que se aprobara posteriormente una ampliación de capital por valor de 18 millones.



Al juzgado con los deberes hechos

La Junta ordinaria llegará justo tres o cuatro días antes del juicio contra Mauricio García de la Vega por la ampliación de capital. El objetivo del consejo de administración es acudir al Juzgado de lo Mercantil con las cuentas presentadas y aprobadas. Lo que todavía no han conseguido ha sido inscribir la ampliación de capital en el Registro Mercantil. Lleva casi un año el club sin poder actualizar el capital social de manera oficial. Después de levantar el cierre del registro por no presentar cuentas en el plazo establecido por la Ley de Sociedades de Capital, desde Nueva Condomina afirman que es cosa de horas que se autorice la inscripción de la ampliación de capital, elevando el actual capital social -178.000 euros- a más de dos millones.