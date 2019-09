"En la segunda jornada no voy a volverme loco, ellos mismos se han dado cuenta"

Sito Alonso se marchó ayer del WiZink Center dolido por la forma en la que el UCAM Murcia CB cayó anoche frente al Real Madrid. Pero también esperanzado con la lección que el equipo universitario aprendió al volver a la realidad tras la victoria ante el Coosur Betis del pasado viernes en la jornada inaugural. Un pésimo inicio de partido acabó marcando el encuentro ante los de Pablo Laso, aunque un error a tiempo puede que se convierta en una solución para el plantel universitario. «En la segunda jornada de liga no voy a volverme loco echando una bronca a los jugadores. No es que no esté enfadado con ellos, estoy enfadado conmigo mismo por no hacerles entender lo que se necesitaba para competir en una pista de este nivel, pero ellos mismos se han dado cuenta en el minuto 15 porque después han hecho un trabajo bueno», dijo ayer el entrenador del UCAM Murcia en los micrófonos de Onda Regional al término del partido y añadió que «me ha dolido que después de fallar tiros nos frustrásemos por no meter y no por no defender».

Y es que, el técnico madrileño, hizo especial hincapié en la defensa realizada por sus jugadores, sobre todo en un primer cuarto en el que se encajaron 30 puntos en diez minutos pese a igualar en fuerzas a todo un Real Madrid en otras facetas del juego. «Hemos podido coger 22 rebotes ofensivos porque hemos fallado lo infallabe. El fallar viene propiciado por pensar en que el ataque es más importante que la defensa, y esto, fuera de casa no es así. La defensa es lo más importante como visitante. El inicio es injustificable porque tenemos que dar todos mucho más en defensa», expresó Sito Alonso en el anterior medio citado.

«Cuando crees que puedes igualar el talento de todo un equipo como el Real Madrid con el tuyo cometes un error muy grave y lo aprovecha el rival de una manera inmediata. Todo lo que no sea una mantener intensidad máxima, ayudarse el uno al otro en cada acción, ser intenso... todo eso no es negociable. El equipo lo ha entendido, pero habrá que trabajar mucho para que no vuelva a pasar. Cuando estás al principio de la temporada puedes pensar cosas que no son, como que tienes un nivel, pero el nivel se gana cada día en los entrenamientos y en cada partido. Creo que esto el equipo lo ha comprendido y esta semana va a trabajar para para mejorarlo», aseguró en Onda Regional anoche el entrenador universitario y siguió diciendo que «el equipo todavía no tiene una coraza tan grande como para superar una situación como la que se ha encontrado en el primer cuarto, quizá al equipo que acabó la temporada pasada le ocurre esto y es capaz de superarlo en cualquier camppo, por lo que nos viene bien para ver el nivel que tenemos verdaderamente y para saber que sin trabajar no podemos pelear ni competir ante ningún rival de esta liga».

Ya en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, Sito Alonso mostró la misma línea sosiegada en su discurso aunque siempre en alerta con lo que había ocurrido sobre la pista para tenerlo en cuenta en el largo camino que queda por recorrer en el calendario. «El resumen del partido es muy sencillo, los primeros quince minutos no han estado acorde con un nivel que necesita este tipo de enfrentamientos, no solo ante el Real Madrid, ante cualquier equipo de la liga. No entiendo la razón, pero hemos salido bastante flojos en defensa y en ataque hemos sido temerosos, sin hacer las acciones que somos capaces de hacer. A partir de ahí, hemos intentado dar un esfuerzo mayor en la segunda parte, pero ante un rival como el Madrid las posiblidades de hacerlo mejor son muy pocas. El 30-13 del primer cuarto finiquita cualquier tipo de opción de partido», concluyó Alonso.

Después de una doble jornada, con dos partidos en apenas cuarenta y ocho horas, el UCAM Murcia trabajará durante esta semana en el Palacio para recibir en casa este sábado (18.00 horas, Movistar +) al Casademont Zaragoza, que llegará a Murcia después de vencer también holgadamente al Monbus Obradoiro en el pabellón Príncipe Felipe (96-64).