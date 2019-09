Adrián Hernández: "La presencia de los veteranos en el once es vital"

Adrián Hernández va recuperando el color en su cara. Todavía no ve el Real Murcia que quiere, pero empieza a mostrarse satisfecho con los detalles que dejan sus jugadores. «Nos estamos acercando al modelo», decía en el inicio de su rueda de prensa, recalcando una vez más que «tenemos mejores futbolistas de lo que se dice». Considera el técnico murciano que fue clave ponerse por delante en el marcador, destacando también que «me quedo con saber sufrir en los últimos minutos de la primera parte». «El equipo trabaja y eso está dando sus frutos», comentaba, recordando que «nunca hemos dudado».

Señalando que todavía no hay nada hecho, que el porcentaje de victorias es aún muy bajo, Adrián Hernández destacó también «la solidaridad del colectivo. Esto es vital para un equipo como el nuestro». A la hora de elogiar a los futbolistas, el técnico grana puso un sobresaliente a Manolo, del que dijo que «es el ejemplo a seguir, el yerno perfecto», y a Antonio López. También nombraba a Víctor Curto. «Los veteranos son vitales», explicaba.

No quiere el preparador grana lanzar las campanas al vuelo. «Euforia, ninguna. Ahora cuando salga me tomaré una cerveza y luego me pondré a trabajar para preparar el partido del jueves de Copa Federación ante el Vélez». «Nos queda muchísimo por mejorar».

Decía Adrián Hernández que el sistema utilizado con una defensa de tres no va a ser fijo. «Nos ha dado resultado, pero tenemos varios recursos, por lo que iremos cambiando. No creo que sea la piedra angular de estos resultados».

También habló el técnico murcianista de las cosas que no le gustan. «Tenemos problemas al transitar», aunque prefería quedarse con «la presión y la capacidad para mantener el bloque».