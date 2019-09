Rubén Albés: "Tenemos gol, pero fuera de casa nos está costando"

Rubén Albés, entrenador del UCAM Murcia CF, se lamentó ayer de no poder sumar los tres puntos ante el Villarrubia aunque no está preocupado por la falta de gol que está mostrando el equipo lejos de casa, donde tan solo ha podido conseguir el punto de ayer de nueve posibles. «Tenemos gol pero fuera de casa nos está costando.

Hemos generado muchísimas ocasiones ante un Villarrubia que en casa, no le crean tanto peligro», comentó ayer el técnico gallego nada más finalizar el encuentro y añadió que «tuvimos muchas ocasiones claras de gol en la segunda parte. El equipo se lo ha dejado todo en el campo». Para el entrenador universitario, su equipo mejoró tras el paso por vestuarios después de un primer tiempo en el que fue el Villarrubia el que contó con más acercamientos a la portería de Iricibar.

«Se han visto dos partes bien diferenciadas. En la primera nos costó adapartarnos y luego no pudimos hacer más para sacar los tes puntos de este campo», afirmó ayer Albés ante los medios de comunicación y también repasó el posible penalti a Aketxe. «Hay dos situaciones arbitrales que condicionan el partido. Como la jugada del empujón de Samuel a Aketxe, que no la entiendo, pero no son excusas. Me preocuparía más si no generásemos ocasiones», dijo.