El Real Murcia hace disfrutar a Nueva Condomina

Lo tenía delante y no había sido capaz de verlo. Solo el bucle en el que había entrado el Real Murcia tras las cuatro primeras jornadas llevaron a Adrián Hernández a reaccionar. Y de momento, parece que la lógica está demostrando que el técnico grana no estaba bien encaminado. Y mal empezamos si el propio entrenador no sabe reconocer a sus mejores jugadores. Pero como de los errores se aprende y las segundas oportunidades siempre son necesarias, el preparador murciano ha visto la luz del sol desde que recapacitó y puso en liza a jugadores como Armando, Josema y Víctor Curto. De momento, el muleño y el catalán le están sacando las castañas del fuego.

Repetían en el once titular. Cualquiera se atrevía a no ponerlos después de ser determinantes en la victoria de hace una semana ante el Talavera, la primera de la temporada. Y solo necesitaron catorce minutos para encarrilar el segundo triunfo, el primero en Nueva Condomina.



Empezó el Real Murcia con mejor cara. Ni en el minuto 1 le temblaron las piernas a los murcianistas. A lo mejor era cuestión de no poner a los jugadores miedosos. Aunque todavía se ven muchos defectos por pulir, el gran trabajo en las ayudas de Josema, la seguridad de Manolo y el planteamiento táctico de Jesús Castellanos, técnico del Villarrobledo, fueron suficientes para desnivelar el partido. No tardaron los granas en descubrir un laberinto nada secreto. La defensa local apenas estaba formada por Perona y Chato, porque los laterales andaban por otros territorios, todavía no se sabe muy bien para qué. Y metiendo el dedo en la yaga, el Real Murcia disfrutó de lo lindo.



Cada robo de balón en el centro del campo, era una ocasión para el Real Murcia, que en el minuto 14 ya había inaugurado el marcador. Como esa canción que dice 'cuando crees que me ves, cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado', Josema se hizo invisible para colarse entre los centrales y, una vez dentro del área, servir en bandeja a un Víctor Curto que volvió a ser matador.



Descubierta la abertura secreta, el Real Murcia solo tuvo que insistir, porque a nadie en el Villarrobledo se le ocurrió armar la defensa y cerrar la puerta. Desentonaba la alegría en ataque con el desorden que se nota entre líneas en los granas. Desde arriba, no se ve un equipo equilibrado, se ven jugadores sin un esquema a seguir, sin embargo, también por la debilidad del rival, por primera vez se ha conseguido mantener la portería a cero, y es que los tímidos arreones de los visitantes eran cortados inmediatamente por Antonio López, siempre atento al mínimo peligro. Junto al de Puerto Lumbreras se sintió hasta seguro Edu Luna, que volvía al once titular.



Iban pasando los minutos y por primera vez en esta temporada el Real Murcia no daba síntomas de ceder a las primeras de cambio. Con Manolo en el centro del campo, en esta ocasión junto a Meseguer, y con Josema más en tareas creativas que en la banda, se ganó alegría. Cualquier robo de balón, especialmente del muleño, que se desfondó en las ayudas, era una ocasión de peligro para el Real Murcia. También ayudó en ese trabajo en ataque Alberto Toril, que al igual que hace una semana contribuyó a aumentar la intensidad. Menos acertado estuvo Iván Pérez. Tiene recursos el lateral murcianistas, pero es incapaz de tomar decisiones correctas a la hora de la verdad.



Con Nueva Condomina de mejor ánimo, el Real Murcia se pudo ir al descanso con el partido sentenciado. Y es que Víctor Curto se pudo llevar a casa un saco de goles. No aprovechó un error de Perona y estrelló en el palo una asistencia de Alberto Toril.



Iba por buen camino el Real Murcia. No había quien parara hoy al conjunto de Adrián Hernández. Y sobre todo se sentía feliz Josema, que lideró al equipo los setenta minutos que estuvo en el terreno de juego.



Como Castellanos siguió sin cambiar nada tras el descanso, pues al Real Murcia le valía con mantener la presión en el centro del campo y aprovechar cada robo de balón para destrozar a la defensa del Villarrobledo, más débil que un bebé de pocos meses. No sabían ya dónde meterse Perona y Chato. Ambos, demasiado solos, no daban abasto. Les llovía por todos los frentes. Y en el minuto 50 llegaba el gol que sentenciaba la victoria murcianista. Manolo abrió a Josema y el muleño volvió a poner un balón en el área para que en esta ocasión Alberto Toril lograra su primer tanto como murcianista.



No recordaba un triunfo así la afición del Real Murcia. Por fin llegaba una tarde tranquila. No se relajaron los granas. Tenían hambre, querían agradar, querían ajustar cuentas pendientes. Y Josema siguió haciendo de las suyas. Pero el tercer gol salió de las botas de Peke. El balón llegaba a Álex Melgar que volvía a ver puerta tras salir del banquillo.



Siguió el Real Murcia acumulando oportunidades a la vez que los aficionados aplaudían el cambio de imagen de los granas. Es el Villarrobledo un recién ascendido, un equipo que no sabe lo que es ganar fuera de casa, por lo que la lógica se cumplió en Nueva Condomina, sin embargo las dudas acumuladas en las cuatro primeras jornadas hicieron que los espectadores agradecieran la intensidad, la alegría y sobre todo los goles. Y, además, por primera vez se consiguió dejar la portería a cero.