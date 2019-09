La Balona examina a un FC Cartagena que es el mejor visitante del grupo

El Fútbol Club Cartagena, por el momento, es el mejor visitante del grupo IV de Segunda División B. Si bien es cierto que solo ha disputado dos jornadas fuera, también lo es que, con muy poco, ha sacado mucho, síntoma de equipo que está enrachado. Empieza a convertirse en un habitual que, en los arranques ligueros, los albinegros muestren mejores prestaciones en feudo rival que en su propio ambiente.

Esta tarde (18:00 horas, Municipal de la Línea de la Concepción, Footters), los de Munúa tienen un examen donde la nota puede llevar algún punto positivo debido a que el rival, la Balompédica Linense, está pujando con el Cartagena por un puesto en la zona alta y ha tenido un arranque igual que el del su próximo rival. Ambos conjuntos suman 10 puntos en las 5 jornadas que se llevan disputadas hasta la fecha. Además, coinciden en los goles encajados, sumando un total de dos, mientras que a favor, los cartageneros tienen 4 y los linenses 5. Números parejos en una de las salidas más complicadas de todo el curso para cualquier plantilla. Si no, solo hay que recordar la temporada pasada, en el cual el Cartagena fue el primer equipo en vencer en el feudo de La Línea allá por el mes de enero.

En el capítulo de bajas, Cordero sigue con molestias y no ha entrado en la convocatoria, al igual que Manu Viana, al cual descartaba Gustavo Munúa por una microrrotura. Tampoco están en el estado óptimo Santi Jara, el cual se encuentra en la recta final de su recuperación, y Álex Martín, por lo que se han quedado en Cartagena. Jurado sigue sin entrar en la lista porque su transfer continúa sin llegar. El Sheriff moldavo, equipo en el que militaba, está reteniendo la situación hasta el final, algo que llegará el próximo miércoles, último día para solucionar por la vía amistosa la situación y no con la FIFA de por medio. Y el que tampoco estará con el resto de sus compañeros es Carrillo. De titular en la primera jornada a desaparecer, una situación muy similar a la que vivió el año pasado.

Por contra, la nota positiva es que vuelve Jovanovic después de no poder participar frente al Cádiz B por la cláusula del miedo, y retornan jugadores del filial, como son los casos de Javi Vera y William. También entra en la convocatoria Fucile, ausente en la última jornada. Por su parte, Jordi Roger no tendrá a su disposición a Abdoul Bandaogo, expulsado la semana pasada, e Igor Martínez, lesionado. El técnico catalán ha convocado a 19 efectivos, debido a que Pito Camacho y Luis Alcalde no están al cien por cien, por lo que el descarte que tendrá que hacer el técnico será uno de estos dos futbolistas.