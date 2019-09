Todo sigue en orden en el Palacio

Cinco meses. Ese es el tiempo que llevaba el UCAM Murcia CB sin jugar un partido en el Palacio de los Deportes. No importa. Todo sigue igual. El conjunto universitario venció al Coosur Betis en la apertura del nuevo curso (90-78), y lo hizo como acabó el curso anterior. El equipo de Sito Alonso, entrenador universitario, es una maquinaria potente en ataque; pero tambiénfiable en defensa. La solidaridad atrás y la intensidad en la canasta propia apareció en momentos clave para encumbrar el gran trabajo ofensivo de los murcianos. Askia Booker, con 24 puntos, volvió a ser el líder y salió del Palacio al grito de 'MVP, MVP', tras otra exhibición ofensiva al echarse el equipo a las espaldas en el segundo tiempo.

No obstante, el secreto del primer triunfo del UCAM también residió en jugadores que apenas llevan unas semanas en Murcia. Larentzakis (9), Luz (7) y Sakota (10) fueron claves para empujar al UCAM en los momentos más difíciles, y también para disfrutar cuando tocaba sobre la pista junto a un Kyle Hunt que pudo acabar con más puntos en su casillero si la suerte llega a estar de su lado bajo el aro. Sito Alonso apostó desde el inicio por acompañar a Booker con un base y Manu Lecomte completó el primer quinteto de la temporada junto a Dino Radoncic, Jarell Eddie y Kevin Tumba. El UCAM consiguió sus primeros puntos desde el triple gracias al talento del norteamericano y un primer lanzamiento desde el perímetro de Radoncic (9-6). Sin embargo, la lucha en la pintura fue frenética. Tanto Tumba como Hunt pelearon como jabatos ante Whittington e Izundu, aunque el norteamericano controló un poco más el rebote para los universitarios que el belga. La intensidad y una pizca de locura marcó los primeros compases del partido, y eso hizo que Sito Alonso introdujera en pista a Rafa Luz para intentar mandar en el tempo. Aunque KC Rivers comenzó pronto a hacer de las suyas y adelantó al Coosur Betis en el marcador a tres minutos de finalizar el primer cuarto (12-16).

Sakota y Nacho Martín, en un duelo cargado de experiencia, marcaron el tramo final y los siete primeros puntos del jugador del UCAM apretaron de nuevo el marcador para que Lecomte pusiera la guinda al primer cuarto con un triple desde la esquina (24-22).

La aparición de Larentzakis y Sakota fue clave para la reacción, pero la del ala-pívot todavía más en ataque al alcanzar los 10 puntos con un nuevo triple cuando restaban siete minutos para el descanso (29-27). Las defensas y los errores marcaron los siguientes minuttos del segundo cuarto, hasta que Jarell Eddie consiguió destapar la lata desde la media distancia y la posterior respuesta del Betis desde el perímetro (31-32).

Eso obligó a Sito Alonso a solicitar tiempo muerto para ajustar a los suyos. Pero los universitarios no encontraron la fórmula para neutralizar a Rivers y los puntos del jugador del Betis, ante los fallos del UCAM bajo el aro, dieron alas al conjunto andaluz antes del descanso (33-39). La desconexión del UCAM fue más evidente tras una pérdida después de un rebote de Eddie que acabó en triple de Sipahi, pero la inspiración de Booker lo arregló con un lanzamiento exterior sobre la bocina para cerrar la primera mitad (36-42).

Jarell Eddie por fin encontró su hábitat nada más comenzar el tercer cuarto para recortar diferencias con otro triple para el UCAM, pero Conger y Borg mantuvieron al Betis por delante tras una canasta del base Rafa Luz (41-46). Otra jugada calcada a la anterior para Eddie encendió a la grada del Palacio, aunque el conjunto andaluz siempre encontraba huecos en la defensa universitaria y Larentzakis volvió a sumar de tres para terminar de avivar el fuego del Palacio (47-48). Larentzakis, Rafa Luz y Booker se coordinaron a la perfección durante estos minutos del encuentro para elaborar el juego del UCAM y fue el base de Los Ángeles el que adelantó de nuevo a los de Sito Alonson a seis minutos del último cuarto (50-48). El escolta griego, intenso durante toda su estancia en pista, pagó caró su exceso de revoluciones al ver la cuarta falta en un intento por frenar a Rivers y Sito Alonso modificó el plan con Lecomte, Radoncic y Sakota (54-53). Pero al UCAM le costó un poco más en ataque, pese a la insistencia de Hunt, y el Betis continuaba sin fallar (56-56). Sin embargo, la mejor versión del UCAM salió a relucir en el momento más oportuno y apretó en defensa para salir a la contra con las canasta de Lecomte, Radoncic y Hunt (64-58), lo que provocó que Curro Segura tuviese que cortar el partido con tiempo muerto. Pero el UCAM supo mantener la calma y Booker cerró el tercer cuarto (66-60).

Un mate de Radoncic puso la máxima diferencia del partido para el UCAM nada más arrancar el tramo decisivo del encuentro tras otra canasta de Hunt (70-62). Otro colosal triple de Booker, marca de la casa, amplió todavía más la renta para los de Sito Alonso, que comenzaron a defender su distancia desde el ataque. Una técnica a Radoncic, tras no superar Booker los ocho segundos en campo propio, permitió al Betis acercarse en el marcador con los tiros libres de Nacho Martín (73-67). Pero entonces apareció Askia Booker. Todo estaba en su sitio, el UCAM había empezado la temporada como la acabó y el base universitario, con cinco puntos consecutivos cargados de genialidades -24 en su cuenta particular-, colocó los nueve puntos de ventaja a poco menos de seis minutos para el final (78-69). Pero entonces llegó la reacción del Betis por mediación de Conger y Whittington, a pesar del oxígeno que volvió a aportar Eddie desde el triple (81-76). El conjunto verdiblanco no bajós los brazos en ningún momento, aunque la intensidad y la solidaridad defensiva de los de Sito Alonso volvió a aparecer en otro momento clave para terminar de 'matar' el partido en la canasta contraria con Rafa Luz y Larentzakis (88-78).