Derbi por el liderato entre el Atlético y el Real Madrid en el Wanda

El Atlético de Madrid y el Real Madrid se medirán este sábado (21.00 horas) en el Wanda Metropolitano en un derbi que debe servir para comprobar las actuales sensaciones de dos equipos algo dubitativos en este inicio de temporada, aunque los madridistas lleguen aupados a un liderato al que aspiran los locales.

Los dos vecinos de la capital están separados únicamente por un punto después de un comienzo de LaLiga Santander irregular para ambos y en el que los dos se han dejado ya puntos tanto en sus estadios como a domicilio.

Los de Zinédine Zidane tropezaron en dos jornadas seguidas con sendos empates ante el Valladolid, en el Bernabéu, y el Villarreal, y los de Diego Pablo Simeone cogieron una ventaja que han perdido tras caer en el Reale Arena y empatar en el Wanda Metropolitano ante el Celta.

El primer puesto y tres victorias ligueras seguidas, las dos últimas sin encajar, han reforzado en lo anímico al equipo madridista, 'tocado' después de ser goleado en su estreno en la Champions por el PSG. No estaba tampoco demasiado bien el colchonero hasta el pasado miércoles tras tres encuentros discretos (Real, Juventus y Celta), pero cogió aire con victoria y cierta mejora en el juego en Son Moix.

Sin embargo, nada de esto vale cuando se afronta un derbi, siempre igualado desde la llegada del 'Cholo' al banquillo del Atlético, pero que, por el contrario, le ha sido adverso en las tres últimas temporadas donde no ha sido capaz de ganar al 13 veces campeón de Europa. En una tónica de partidos rácanos, de los últimos seis partidos en Liga sólo dos se han saldado con triunfo, ambos en el feudo rojiblanco y a favor del Real Madrid (0-3 --16-17-- y 1-3 --18-19--), mientras que el resto han sido empates, dos a un gol y otros dos sin goles. De hecho, Simeone sólo ha sido capaz, contando los de Liga de Campeones, de ganar uno (2-1 en la vuelta de las semifinales de la Champions 16-17) de los nueve derbis que ha jugado desde que le ganase el primer partido de este tipo que le midió con Zidane en el banquillo madridista el 27 de febrero de 2016 (0-1).

Romper esta racha y acceder al liderato provisional reforzaría a un nuevo proyecto que parecía superior a su rival en el verano, cuando le goleó sin piedad en Nueva Jersey por un sonrojante 3-7, y que no ha conseguido despegar en el inicio de la temporada oficial, donde se ha notado algo más la llegada de muchos jugadores nuevos.

Pero ese partido presumiblemente diferirá mucho del que se verá este sábado en el Metropolitano donde el Real Madrid buscará dar un golpe en la mesa que aplaque toda la polvareda levantada desde el inicio de la pretemporada. El conjunto merengue no está todavía del todo fino y sabe que otra noche como la del Parque de los Príncipes levantará de nuevo las críticas.



Joao Felix y Hazard, a examen



Hace dos semanas, Zidane lamentó cierta falta de "intensidad" de los suyos ante el campeón francés y sus hombres no pueden olvidar que una de las claves para tener opciones será el de igualar o superar la presión a la que le someterá un Atlético, que seguramente sea el que trate de dominar de inicio en busca del gol que obligue a los visitantes a tomar la iniciativa ante su sólida estructura defensiva.

El derbi servirá también para examinar el liderazgo y capacidad de los señalados como emblemas de ambos conjuntos. El portugués Joao Felix afronta el primer gran partido para su afición y querrá demostrar que su precio y su juventud no le asustan en un duelo tan especial, mientras que en el bando contrario, el belga Eden Hazard espera empezar a mostrar unos galones ofrecidos a cuentagotas.

Ambos serán titulares en este derbi que se perderá por sanción Álvaro Morata, lo que puede motivar que Simeone coloque a la perla benfiquista en ataque junto a un Diego Costa que por fin marcó ante el Mallorca y que en el duelo de pretemporada firmó un triplete y un tenso encontronazo con Carvajal.

El 'Cholo' no parece muy dispuesto a renunciar al trío Thomas-Saúl-Koke en el medio y el puesto que queda en el medio podría ser para un Lemar que no jugó en Palma de Mallorca, aunque también podría escorar a Joao Felix como en Son Moix y poner arriba a Vitolo en un once más ofensivo y al que volverán Trippier y Giménez en defensa tras su descanso el pasado miércoles.

Por su parte, Zidane parece que recuperará a Modric, Isco y Marcelo, aunque está por ver si alguno de ellos será de la partida. El croata y el brasileño tienen opciones, lo que dejaría fuera a James Rodríguez como acompañante de Kroos y Casemiro, y a Nacho en una defensa que busca su tercer partido sin encajar.

Arriba, junto a un descansado Benzema, que espera trasladar su buena racha goleadora ante un Atlético al que no se le da demasiado bien, y a Hazard, un Bale que el año pasado marcó el 1-3 definitivo con aparente corte de mangas en la cdelebración.

FICHA TÉCNICA.

-POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Giménez, Savic, Lodi; Joao Felix, Thomas, Saúl, Koke; Vitolo y Diego Costa.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Bale, Benzema y Bale.

-ÁRBITRO: González González (C.Castellano-leonés).

-ESTADIO: Wanda Metropolitano.

-HORA: 21.00/Partidazo Movistar LaLiga.