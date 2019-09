Ana Carrasco saldrá desde la segunda posición en Magny Cours

Ana Carrasco (Kawasaki Provec WorldSSP300) saldrá mañana domingo desde la segunda posición de la parrilla de salida del Gran Premio de Francia de Supersport300 que se está disputando en el circuito de Magny Cours. La piloto ceheginera, actual campeona del mundo, fue la mejor de la tanda clasificatoria del Grupo A, registrando un tiempo de 2.06.866 pese a que la pista no estaba en las mejores condiciones por la lluvia. Solo Scott Deroue (Kawasaki MOTOPORT), que competía en el Grupo B, obtuvo un mejor registro que la murciana. Con un tiempo de 2:01.155, el francés obtuvo la pole position.



Tanto Carrasco como Deroue tendrán hoy una clara misión, evitar que Manuel González, líder destacado del Mundial, no se corone como campeón del mundo en la pista francesa. Para ello ambos necesitan ganar y que el madrileño no llegue al podio. Si eso ocurre, se retrasará el alirón del piloto del ParkinGO Kawasaki, que en los entrenamientos oficiales no ha tenido su mejor día.





El líder del campeonato languidecía en la decimotercera posición cuando apenas faltaba un minuto para el final de la tanda del Grupo B, lo que le dejaba peligrosamente cerca de la lotería de la Carrera de Rescate, pero una última mejora le ha permitido escalar al octavo puesto, suficiente para asegurar el decimoquinto puesto en la parrilla tras la hoja combinada. Un resultado que, en cualquier caso, le obligará a remontar.Los pilotos todavía tienen que viajar a Argentina -11 al 13 de octubre- y a Quatar -24 al 26 de octubre-.. La segunda posición es para Scott Deroue con 90 puntos. La ceheginera Ana Carrasco, actual campeona del mundo, es tercera con 81 puntos.Top seis después de la Tissot Superpole1. Scott Deroue (Kawasaki MOTOPORT) 2'01.1552. Ana Carrasco (Kawasaki Provec WorldSSP300) +5.7113. Andy Verdoia (BCD Yamaha MS Racing) +0.1644. Galang Hendra Pratama (Semakin Di Depan Biblion Motoxracing) +6.4935. Jeffrey Buis (MTM Racing Team) +0.4626. Filippo Rovelli (Kawasaki ParkinGO Team) +6.65