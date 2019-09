Adrián Hernández: "La victoria te refuerza, pero todavía queda trabajo"

El Real Murcia se pudo quitar la pasada jornada una de las losas más pesadas en este arranque de temporada al conseguir la primera victoria del curso frente al Talavera de la Reina. Sin embargo, al conjunto grana todavía le queda camino por recorrer. Y es que su siguiente objetivo será tratar de convencer en casa frente al Villarrobledo (17.30 horas) después de los titubeantes encuentros ante el Algeciras (1-1) y el San Fernando (1-2). «La victoria te refuerza, pero todavía queda trabajo. Seguimos en los mismos porcentajes de victorias, derrotas y empates en los que no nos podemos mover dentro de la humildad de este Real Murcia. Tenemos que seguir mejorando y trabajando el triple», comentó ayer Adrián Hernández, entrenador del cuadro grana, en la previa del choque.

No obstante, tras sumar los primeros tres puntos del año, el técnico murciano deberá sortear los obstáculos de las lesiones, ya que Juanra y Chumbi, que se lesionaron en El Prado, serán baja y cuenta con varios jugadores tocados. «En la enfermería hay varias dudas. Chumbi y Juanra no llegan a este partido, y tenemos que lo de Kevin García, porque llegaría muy justo y los tres están prácticamente descartados. Luego están Josema, Juanma, Curto y Melgar, aunque alguno de ellos sí que tienen opciones de llegar en condiciones», explicó Adrián Hernández.

La vuelta al once inicial de futbolistas con experiencia en la categoría como Armando o Curto y el regreso del desparpajo de Josema dieron un soplo de aire fresco al Murcia frente al Talavera y todo parece indicar que partirán otra vez de inicio. «Cuando hago la alineación no me fijo en el DNI, me fijo en cómo han entrenado, en cómo están para la causa, si pueden llegar al final del partido, qué tipo de jugador viene mejor para hacer daño al rival... Esas son las propuestas que hago», dijo Adrián Hernández y añadió que «cuando entran es porque se encuentran en el estado de forma óptimo que yo considero para este Real Murcia, no nos podemos desprender de esa experiencia tan necesaria en algunos momntos, son futbolistas que tienen mucho nivel».

Entre los deberes del conjunto grana para su vuelta a la Nueva Condomina, también se encuentra el intentar mantener una línea más constante en los partidos después de la irregularidad mostrada durante los noventa minutos. «Ante el Algeciras nos pusimos por delante, pero no tuvimos buenas sensaciones y en la segunda pate el equipo cambió, y lo mismo ante el San Fernando. Pero es que ahora montamos un circo y nos crecen los enanos, porque Melgar metió gol con el 1-2 y se lesiona. Es algo más mental. Estoy buscando las situaciones en las que los futbolistas sean capaces de mostrarme lo que tienen durante 95 minutos, no sesenta. Pero no es fácil dar con la tecla, porque somos seres humanos», aseveró el técnico grana en la previa del choque de mañana.

La línea a seguir será similar a la del Talavera, donde los murcianistas fueron capaces de remontar el gol en contra. «Nos sobrepusimos en el escenario que peor nos podía venir, pero supimos interpretarlo. Sobre todo fue un subidón de moral el ir de menos a más fuera de casa, y se vio a otro equipo con una solidez defensiva que quizá nos ha faltado un poquito en el resto de partidos», aseguró.

No obstante, Adrián Hernández cree que su equipo está «progresando adecuadamente» y que va cogiendo «consistencia» con el paso de las jornadas. «Cuando no se ve refrendado con puntos es normal el nerviosismo, pero va más lento porque durante la pretemporada veo lo que los jugadores pueden ofrecer y luego generamos sinergias», concluyó.