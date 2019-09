El UCAM abre la venta de entradas para el derbi en La Condomina solo para sus abonados

El UCAM Murcia CF rectificó las normas que había fijado para la venta de entradas para el choque que le enfrentará al Real Murcia el domingo 6 de octubre, a las doce de la mañana, en La Condomina. El club había marcado como día para poner a la venta las entradas para todo el público el próximo lunes, pidiendo a sus abonados, que no tendrán que pagar, que sacaran previamente la localidad en las oficinas del club. Los seguidores del club universitario, a través de las redes sociales, hicieron llegaron sus quejas porque no se les daba preferencia para comprar entradas, un hecho que ha provocado que el club rectifique y dé la oportunidad a sus abonados de adquirir desde ayer mismo entradas para este duelo. «De tal forma, los socios, tanto si ya han retirado la entrada gratis que corresponde a su localidad para ver el derbi, como si aún no lo han hecho, podrán adquirir entradas de Tribuna a 20 euros o de Fondo Norte a 10 euros en las oficinas de La Condomina a partir de hoy», anunció el club en una nota de prensa.



«Todo se ver mejor ganando»

Por otro lado, Vicente Romero, central del conjunto universitario, confía en poder sumar de nuevo los tres puntos, tras la victoria ante el Granada B, este fin de semana. «Va a ser un encuentro muy distinto, será un partido con un juego más directo, hemos trabajado durante la semana para saber por dónde les podemos hacer daño», explicó el defensa y añadió que «todo se ve mejor tras una victoria, pero toca pensar en el siguiente partido».