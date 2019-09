Hacia un horizonte sin límites

Decía Pep Guardiola, actual entrenador del Manchester City, que el «talento despende de la inspiración, pero el esfuerzo depende de cada uno». Y algo similar ha sido lo que Sito Alonso ha querido recalcar durante el verano del UCAM Murcia. El conjunto murciano arranca hoy en el Palacio ante el Coosur Betis (21.45 horas, Movistar +) una nueva temporada en la Liga Endesa, donde tratará de evitar el sufrimiento del pasado curso sin renunciar a ninguna meta. El UCAM no quiere ser un barco a la deriva, pero también es consciente de que a día de hoy no es un buque de tres hélices. Por eso, esta noche pondrá en escena su capacidad de poder funcionar como un equipo de remo para no dejar de avanzar hasta quedarse sin fuerzas.

Sin competición europea después de tres años consecutivos alternando ambos calendarios, el club universitario afronta por primera vez su novena campaña consecutiva en la máxima competición. Es por ello que Sito Alonso, entrenador universitario, no quiere excusas cada fin de semana. «Un partido el domingo tiene que ser como si fuera la vida, no se puede ahorrar en el esfuerzo. Cualquiera que haga eso no debería estar en el equipo. Son cuarenta minutos, tienes parones para descansar, no puede haber nadie que haga eso», decía el técnico en una entrevista a este medio. El calendario para la primera vuelta no será muy benévolo para el cuadro murciano, y la primera parada será un lobo vestido con piel de cordero tras su regreso a la Liga Endesa. Y es que, el Coosur Betis, se ha reforzado a conciencia para su vuelta a la máxima competición con jugadores importantes como KC Rivers o AJ Slaughter, quien disputó el pasado Mundial de China con la selección polaca.

En el UCAM se mantiene buena parte del bloque que consiguió la permanencia y que firmó un balance de siete victorias y siete derrotas desde el parón de febrero que resultó ser definitivo para la permanencia. Sadiel Rojas, uno de los tres jugadores del cuadro murciano que han sido mundialistas este verano, volverá a ser el capitán de una nave en la que los galones ofensivos volverán a recaer en Askia Booker. El base terminó el curso como el segundo máximo anotador de la competición, y cuando su continuidad parecía casi imposible, acabó siendo uno de los primeros jugadores en renovar tras el propio Sito Alonso. No obstante, contará con mucho más apoyo para encauzar el juego del UCAM Murcia junto a Manu Lecomte y Rafa Luz. El joven base belga ya fue de gran ayuda en el tramo final de la temporada, a pesar de ser su primera experiencia en la ACB, y el brasileño, después de varios intentos del club universitario en temporadas atrás, dotará más cordura y experiencia desde la dirección de juego.

A ellos, en la línea exterior se unen Edu Durán, quien también continúa con el objetivo de contar con más minutos que en el anterior ejercicio, un Marques Townes que llega a Europa tras despuntar en la liga universitaria norteamericana y con el aval de Sadiel Rojas, compañeros en la selección de la República Dominicana, y Giannoulis Larentzakis, quien ha sido el último en aterrizar en el Palacio aunque parece que tendrá mucho que decir en los planes del técnico. En la posición de alero se mantienen el incombustible Rojas y la polivalencia de Radoncic, quien firmó por el UCAM tras desvincularse del Real Madrid, y los ala-pívots Jarell Eddie -especialista desde el perímetro- y la veteranía de Dusan Sakota pueden resultar ser claves para asentar la piedra angular del juego universitario. En la posición de pívot, por su parte, no hay cambios y Sito Alonso contará con la misma batería que finalizó el curso anterior (Cate y Hunt) junto a un Kevin Tumba ya recuperado.