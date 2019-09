Manu Viana se une a la lista de bajas del FC Cartagena

El Fútbol Club Cartagena afrontará el domingo el partido en el campo de la Balompédica Linense con varias ausencias importantes y dos dudas, el centrocampista Miguel Ángel Cordero y el lateral zurdo uruguayo Fucile. Además, tampoco podrán estar en este encuentro de la sexta jornada del grupo IV de Segunda División B el extremo Manu Viana, quien también se perderá casi con toda seguridad el siguiente duelo en el estadio Cartagonova ante el Algeciras, al igual que Santi Jara, aún en proceso de recuperación de la lesión que le ha impedido jugar ni un solo partido, y José Ángel Jurado, pendiente aún de que llegue su pase internacional.

A Gustavo Munúa, entrenador albinegro, aún le quedan dos sesiones de trabajo en casa antes de decidir la lista de convocados, pero ante los problemas físicos de varios de sus futbolistas, tendrá que recurrir de nuevo al filial. "Estamos viendo si algunos jugadores pueden llegar o no. Manu Viana tiene una microrrotura; con respecto a Cordero, estamos valorando para ver si su puede llegar o no; Santi Jara sigue evolucionando, pero hay que esperar, la misma situación en la que se encuentra Álex Martín; y Fucile está mejor, pero estamos también esperado. Asimismo, el transfer de Jurado aún no ha llegado. Tenemos varios futbolistas todavía que sabemos que no van a estar y otros que están en duda", explicó en rueda de prensa el uruguayo, quien también añadió que "estamos probando algunas variantes y alternativas, y ya veremos el domingo cómo salimos. Tengo en la cabeza el equipo, puedo llegar a tener alguna duda en algún caso puntual, pero nueve o diez jugadores los tengo claros. Lo ideal es que estén todos, indudablemente, pero tenemos variantes, buenas alternativas", expresó el preparador albinegro sobre las ausencias que tendrá su equipo para afrontar un duelo ante un rival que ha iniciado el curso con tres victorias, un empate y solo una derrota, el mismo balance que los cartageneristas. De Manu Viana también puntualizó "él sufre un poquito de esas sensaciones. En la pretemporada ya tuvo esas molestias y en el Levante, su anterior equipo, también, pero estamos intentado buscar soluciones. Es una lástima que no esté para este partido y que en diez o quince días tampoco pueda estar".

La Balompédica Linense se ha convertido en uno de los equipos que mejores sensaciones está ofreciendo en el grupo IV en el arranque de la temporada. Munúa dijo sobre el conjunto de La Línea de la Concepción que "se ha reforzado muy bien, tiene un equipo muy competitivo y están bien. Son sólidos y también tienen velocidad arriba. Sabemos las dificultades que tiene jugar en su campo, porque ellos se crecen allí y sabemos que, más allá de que estén bien o mal, para nosotros no va a ser nada fácil".