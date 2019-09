Los cambios benefician a Sito

La modificación de una normativa de la Liga ACB va a beneficiar esta temporada al UCAM Murcia de Sito Alonso, que ha apostado por tener a trece jugadores en la plantilla tras la incorporación del griego Giannoulis Larentzakis. Por ello, todas las semanas tendrá que realizar un descarte, pero en esta ocasión los equipos dispondrán de 22 cambios en lugar de los 18 de los últimos cursos, que limitaban mucho las convocatorias.

La amplicación de la norma era una solicitud que los grandes del baloncesto español –Real Madrid, Kirolbet Baskonia, Barça Lassa y Valencia Basket– habían realizado, pero no solo de la misma van a salir beneficiados los equipos que compiten en la Euroliga. También el resto tendrán un abanico mayor de posibilidades, como es el caso del UCAM Murcia, que hasta mañana a mediodía no tendrá que confirmar la plantilla para la primera jornada. Lo lógico es que Sito Alonso apure al máximo puesto que tiene varios jugadores con molestias físicas y quiere esperar a ver la evolución de los mismos para decidir el primer 'doce' de la temporada. En cualquier caso, los cuatro cupos, Edu Durán, Emanuel Cate, Dino Radoncic y Rafa Luz, no podrán entrar en esas rotaciones que realizará el preparador. Además, salvo que un jugador caiga lesionado en el encuentro inaugural mañana viernes en el Palacio de los Deportes (21.45 horas) en el Palacio de los Deportes con el Coosur Betis como rival, no habrá variaciones para visitar el domingo al Real Madrid con el fin de no agotar ya uno de los cambios. Teniendo en cuenta que se disputan 34 jornadas, hasta en un 65% de los partidos de la temporada regular podrá hacer cambios Sito Alonso siempre buscando a los efectivos que estén en mejor forma física. Para decidir qué jugador se queda en la grada mañana, el entrenador madrileño aún tiene la sesión de entrenamiento de hoy y otra más suave de tiro a primera hora de mañana. Será entonces cuando se conozco el primer 'sacrificado'.