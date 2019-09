El Ayuntamiento de Lorca, preocupado por la situación del Deportiva

La situación de los jugadores, técnicos y empleados del Lorca Deportiva se mantiene igual pese a que lo último que les dijeron es que entre ayer y hoy llegaría el dinero. La plantilla decidió entrenar dos días en la presente semana para llegar en las mejores condiciones al choque del próximo domingo en el campo Pitín de San Javier. Cuatro jugadores que estaban hospedados en un hotel se han visto obligados a abandonarlo. Uno de los cedidos por el club lorquino al Mazarrón, Pablo Serrano, los ha acogido en un piso de su padre.

Mientras tanto, el director deportivo, Puskas, dice en un comunicado que él también es empleado, olvidando, quizá, que figura como miembro de la junta directiva con el cargo de secretario. Puskas ha recomendado a los jugadores que no hablen con la prensa.

Desde el Ayuntamiento, a través de la concejala de Deportes, Irene Jódar, se ha mostrado preocupación por lo que está ocurriendo. «Es un club privado y nosotros poco podemos hacer, pero es cierto que estamos preocupados por las personas, jugadores, técnicos y empleados que lo están pasando mal, y también por la imagen que está proyectando de Lorca al exterior. Me solidarizo totalmente con ellos. Yo no conozco personalmente a los dirigentes del Lorca, tan solo a Puskas y un chico que se llama Edu, que creo que es su socio. Nunca he visto a la persona que aparece como presidente. No descartamos hablar con los dirigentes de la empresa que está detrás, para saber cuáles son sus intenciones pese a que tenemos claro que es un club privado. Lo que sí es evidente es que esta situación no puede prolongarse mucho mas».