Los últimos en llegar toman posiciones

A finales de julio, Vicente Romero ya tenía una oferta sobre la mesa del UCAM Murcia, pero no fue hasta el 2 de septiembre, último día del mercado, cuando el centrocampista firmaba por el club universitario. Pedro Reverte tuvo premio a la paciencia. Ese mismo día, el director deportivo también cazaba a Rafa de Vicente, otro futbolista con muchos pretendientes tras rescindir su contrato con el Racing de Santander.

El canario y el malagueño fueron los últimos en sumarse a la plantilla que entrena Rubén Albés, pero su presencia ya empieza a notarse. Aunque Romero fue titular la misma semana que aterrizó en La Condomina, acumulando ya tres partidos en el once, a Rafa de Vicente le ha costado un poco más, disputando algunos minutos en las segundas partes hasta que el pasado sábado saltó de inicio en el choque contra el Recreativo Granada.

Con ambos sobre el terreno de juego, el UCAM Murcia creció el presencia y en dominio, convirtiéndose sobre todo el andaluz en el mejor del partido gracias al gol que dio la victoria a los universitarios y a la asistencia que permitió a Higón abrir el marcador. Tanto uno como otro están llamados a ser indiscutibles en el centro del campo de un equipo que ha tenido que esperar a la jornada cinco para lograr su primera victoria.

La entrada de Rafa de Vicente no fue el único cambio de Rubén Albés. El técnico gallego, que está apostando por jugar con dos delanteros en estas últimas jornadas, decidió modificar la pareja de baile en ataque. Así, dejando en el banquillo a Manu Justo, dio la alternativa a un Perales que desde la primera jornada no era titular. El valenciano actuó al lado de Aketxe, y se vio buena compenetración entre ambos, multiplicándose además las opciones de ataque con las apariciones de Higón, muy participativo, y de Javi Moreno, quien se estrenaba en el once sustituyendo a Mayoral.



Vuelve Gurdiel

El sábado el UCAM Murcia visitará el campo del Villarrubia, donde intentará conseguir su primera victoria de la temporada a domicilio. Para ese partido Rubén Albés recupera a Gurdiel después de cumplir un choque de sanción.