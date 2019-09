El UCAM esquiva su maldición

­­

El UCAM Murcia CB por fin ha vivido una pretemporada sin contratiempos. Después de dos veranos con problemas físicos en jugadores importantes de la plantilla que obligaron a improvisar fichajes de última hora, Sito Alonso solo ha tenido que preocuparse de ensamblar el equipo, sin tener que realizar experimentos.

La maldición comenzó hace dos veranos, en el primer amistoso de pretemporada frente al Fuenlabrada, con Ibon Navarro en el banquillo, cuando el capitán, José Ángel Antelo, cayó lesionado. Su talón de Aquiles, el mismo que desencadenó su retirada prematura del baloncesto profesional, se rompió. El club tuvo que salir al mercado en pleno de mes de septiembre y solo encontró como cupo de recambio a un escolta, Álex Urtasun. Ibon tuvo que cambiar el guion sobre la marcha. Reconvirtió a Ovie Soko al puesto de ala pívot, una jugada que le salió bien, aunque perdió ese cuatro capaz de abrir el campo que tanto echó en falta un equipo que fue tercero en la Champions.

Un año después, en 2018, con Javi Juárez al mando del equipo, Dejan Todorovic, fichado para tener un rol importante en la plantilla, también se rompió. El exjugador del Bilbao sufrió una triada y solo entró en la plantilla a tres jornadas del final. Otra vez el recambio fue Álex Urtasun, quien no llegó a terminar la temporada. Pero hace un verano también cayó lesionado el pívot Kevin Tumba. Su hombro derecho empezó a darle problemas y jugó todo el curso mermado hasta que en marzo no tuvo más remedio que pasar por el quirófano. Su sustituto no llegó hasta abril y fue Kyle Hunt, quien esta campaña comparte con el belga y el rumano Emanuel Cate el puesto de 'cinco'. La historia este verano ha sido diferente. Si no pasa nada de aquí a este viernes, Sito Alonso tendrá a todo el plantel al completo para recibir en el Palacio al Real Betis (21.45 horas). La recaudación del partido inaugural, cuyas entradas costarán desde 10 euros, se destinará a los afectados por las riadas.