Seis jornadas para sacar músculo

Los albinegros se enfrentarán en este tramo de liga a Linense, Algeciras, Marbella, Córdoba, Recreativo de Huelva y San Fernando

Seis semanas de auténtico vértigo. Eso es lo que le espera al Fútbol Club Cartagena por delante. Un mes y medio donde el equipo albinegro se va a medir a contrincantes que van a calibrar su fuerza, plantillas que determinarán si, en el cuadro de Gustavo Munúa, están en disposición de dar un golpe en la mesa y presentar formalmente candidatura a luchar por ser el mejor del Grupo IV.

Porque, lo que le viene ahora a los albinegros es un reto que superar, un examen que puede consolidar al aplicado estudiante o significar un tachón en el expediente, a pesar de que todavía resta mucho de campeonato.

Los próximos seis rivales del Cartagena son Linense, Algeciras, Marbella, Córdoba, Recreativo de Huelva y San Fernando. Todos ellos entre los 8 mejores de la clasificación en este comienzo de temporada, dos en puestos de play off hoy en día y, al menos, cuatro candidatos a reinar la tabla.

El más inmediato es la Balompédica Linensa, un conjunto que lleva los mismos puntos que el Cartagena (tres victorias, un empate y una derrota) y que suma un gol más a favor y los mismos en contra que los albinegros. El encuentro será este domingo, a las 18.00 horas, e inaugurará el particular puerto de montaña cartagenerista.

Después, visitará el feudo blanquinegro el Algeciras, que este pasado fin de semana le ganó 3-0 al Sevilla Atlético, único cuadro que ha conseguido sacar botín del Cartagonova este año.

El Marbella es quinto, solo a un punto del Cartagena, cuarto en la tabla. Por su parte, el Córdoba es el séptimo, también con 9 puntos. Un equipo que suma calidad para no desengancharse de la lucha en la zona alta y poder ser el que lidere la clasificación a final del curso.

Una semana después, los pupilos de Munúa tendrán que visitar el Nuevo Colombino y reencontrarse con Alberto Monteagudo, ex técnico albinegro. Los onubenses son sextos con 9 puntos, también pisando los talones de los equipos de play off. Y, por último, el San Fernando, equipo que está en lo más alto de la tabla en solitario, con 13 puntos, dos más que el Badajoz. Estas dos escuadras no saben lo que es perder todavía.

Por lo que el camino se pone aún más pedregoso para un Cartagena que tiene que sortear todos estos obstáculos si quiere sacar músculo. Una oportunidad para reivindicarse e imponer más respeto. Si los de Munúa salvan este mes y medio, habrán dado un paso de gigante y demostrarán que, ante una dificultad así, hay recursos y esperanzas por un final feliz allá por el próximo mes de junio.