La Federación no permite jugar en Pinoso y el Yeclano-Talavera será en La Constitución

Nuevo lío absurdo entre el Yeclano Deportivo y la Federación Española de Fútbol. Dos días después de que el club azulgrana confirmara que el encuentro que disputará este domingo ante el Talavera sería en el Municipal Perfecto Rico Mira de Pinoso, con el objetivo de respetar y darle más tiempo a la resiembra de La Constitución, finalmente se ha tenido que corregir y cambiar al habitual terreno de juego del Yeclano.

Una controversia surgida en Madrid acogiéndose a que no se puede disputar un partido en un campo de otra federación, pese a la aprobación de todas las partes, tanto las federaciones murciana y valenciana, equipos y Ayuntamientos. Hasta el último momento tanto el Yeclano como la Federación Murciana han tratado de pedir una excepcionalidad sobre esa normativa, teniendo en cuenta que el campo de hierba natural en buen estado más cercano se encuentra a más de 65 kilómetros ante la mala situación que atraviesa la hierba del Uva Monastrell de Jumilla, que quedaba descartado por una plaga. Los 25 kilómetros que separan Yecla de Pinoso pese a no ser de la misma Comunidad no fueron atendidos como argumentos válidos por parte de la Federación Española, en un nuevo episodio de primero si y luego no que ha recordado al bochornoso ascenso administrativo frustrado del equipo hace poco más de un año.

El club, en coordinación con el equipo de mantenimiento del césped de La Constitución, ha optado por arriesgar y jugar en su "templo", ante el poco margen de maniobra tras conocer la decisión federativa miércoles a mediodía. La hora del partido será a las seis de la tarde y desde el Yeclano se agradece la gran predisposición del Ayuntamiento de Pinoso y de la Federación Valenciana por las gestiones realizadas.