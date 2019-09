Retener jóvenes con talento, otro problema para el club murciano

No solo para captar jugadores nacionales para el primer equipo con un salario razonable está teniendo el UCAM Murcia en los últimos tiempos. A ello se añade que cada vez es más complicado retener jugadores de la cantera con talento por muchas cuestiones. Y este verano lo ha vuelto a vivir. Dos jóvenes se han marchado a otros clubes, buscando también campeonatos autonómicos más competitivos que el murciano puede ofrecer por ser una Comunidad uniprovincial. El cadete Eddy Valentino Pinedo, internacional desde categoría sub-13, se ha marchado al CB Torrelodones. Este club madrileño no tiene equipo en ACB, pero está controlado por el nuevo agente del jugador, Arturo Ortega, que da cobijo en el mismo a los baloncestistas con más proyección que tiene en su cartera. Quien fue el representante de Pau y Marc Gasol, que acabó siendo denunciado en los juzgados por los jugadores de la NBA así como por Jorge Garbajosa, se ha llevado a Madrid a Pinedo, aunque todo apunta a que en un futuro próximo acabará en uno de los grandes del baloncesto española, que cada día acaparan más talento en sus categorías inferiores. En la misma Comunidad Autónoma estará Izan Almansa, otro internacional criado en la cantera del UCAM Murcia que se ha comprometido con el Real Madrid. El jugador de la generación de 2005 mide 2,03 metros tras fichar recientemente por la agencia de representación Best of You.