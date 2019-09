Manolo y Álvaro Rodríguez, los únicos que se salvan de los fichajes

No han empezado con buen pie la mayoría de fichajes del Real Murcia para este curso. Lejárraga, en la portería, sigue transmitiendo inseguridad pese a ganar la partida a Tanis, quien tampoco estuvo fino durante los dos partidos que jugó. La línea defensiva es la que más marcada ha quedado en este comienzo. Edu Luna y Julio Algar no han sabido aprovechar su oportunidad, encadenando errores que han costado goles. Incluso peor que los centrales, que poco a poco se han ido cayendo del once, han sido las apariciones del lateral Kevin, quien lleva dos semanas fuera de la convocatoria por problemas físicos. Tampoco están siendo determinantes los jugadores más creativos. Iván Pérez, que dejó algunos detalles en Cádiz, está pasando totalmente desapercibido en las últimas jornadas, mostrando además sus defectos a la hora de ayudar en defensa. Juanra tampoco se ha mostrado resolutivo y Alberto Rodríguez lleva ya tres semanas sin jugar, dos de ellas fuera de la convocatoria. Peque, aunque de momento ha ganado la batalla de la titularidad a Josema, no ha contribuido a mejorar las estadísticas ofensivas del Real Murcia. De los fichajes, solo Manolo, que da consistencia al centro del campo, y Álvaro Rodríguez se han salvado de la quema en este inicio. El lateral, que ha ofrecido algunas lagunas en defensa, es de los más regulares, aportando sobre todo detalles que benefician al equipo en el ataque.