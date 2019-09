La plantilla del Lorca Deportiva dejará de entrenar si no cobra antes del jueves

La situación de los jugadores, técnicos y empleados del Lorca Deportiva se torna insostenible. Hasta ahora el plantel que entrena Iban Urbano ha tenido un comportamiento sobresaliente hasta el punto de haberse colocado líderes del Grupo XIII de Tercera División.



Sin embargo la realidad dentro del vestuario es bien distinta. La empresa 'fantasma' que compró el club lorquino el pasado mes de junio solo tiene de lanzadera a José Antonio Presa, Puskas, quien se está llevando todos los palos. Nadie ha visto ni conoce a los dirigentes encabezados, según el listado que aparece en la Federación Murciana de Fútbol, por el presidente, José Manuel Lago Lucio. Todos los plazos que hasta ahora han dado, han sido incumplidos, empezando por la compra del club a Joaquín Flores, quien, oficialmente, ya no tiene nada que ver con el Lorca Deportiva.



La Opinión ha podido saber que los jugadores dejarán de entrenar si entre miércoles o jueves no han cobrado. Además, la Asociación de Fútbolistas Españoles, a instancias de los jugadores de la entidad blanquiazul, ha emitido un comunicado que dice lo siguiente:





Los jugadores del CF Lorca Deportiva queremos comunicar lo siguiente:1.-Llevamos desde el 17 de julio entrenando, la mayoría de nosotros con dobles sesiones, con los diferentes gastos que eso conlleva (combustible, alquiler de piso, dietas...), pero2.-Hay jugadores que habían pactado ser inscritos con ficha profesional pero el club no ha cumplido su promesa.3.-Varios jugadores tampoco han recibido sus contratos firmados por parte del club o persona que ha firmado los demás contratos.4.-Desde el club nos trasladaron su idea de profesionalizar lo máximo posible el mismo, entrenando por las mañanas y expresando su deseo de que la única fuente de ingresos que tuviésemos los jugadores fuese el fútbol. Por ello, varios compañeros tuvieron que renunciar a los trabajos que venían desempeñando con anterioridad por incompatibilidad y/o exigencia por parte del club.5.-El club también prometió a varios compañeros hacerse cargo de los gastos económicos en forma de combustible consumido para acudir diariamente a los entrenamientos, algo que tampoco se ha cumplido. Esto hace casi imposible que puedan seguir acudiendo a entrenar, ya que no pueden hacer frente a mas costes.6.-Tanto el cuerpo técnico como el resto de personal del club (utilleros, delegados, fisioterapeutas, etc) se encuentran en la misma situación que la plantilla. Además, algunos de ellos tienen incluso que hacerse cargo económicamente de gastos del club para que la situación influya lo menos posible en la jornada diaria.7.-Llevamos varias semanas recibiendo diferentes fechas de cobro de la primera mensualidad por parte del Director Deportivo, D.Jose Antonio Presa, Puskas, pero finalmente se nos traslada la misma información, "seguimos trabajando en ello".8.-En los próximos días,. Es por ello que, de mantenerse esta situación, podrían plantearse otras alternativas deportivas o laborales, ya que9.-10.-También queremos destacar,por respeto hacia toda la afición,al club y a todas las personas que sí que nos ayudan y cumplen con lo pactado, vamos a seguir siendo lo mas profesionales que nos permita la situación como hasta el momento lo hemos sido.11.-Y por último,queremos agradecer a AFE su continuo apoyo en estos momentos tan complicados.