Sadiel Rojas también trolea a su compañero Marques Townes con un paparajote

El capitán del UCAM Murcia Sadiel Rojas se ha convertido en el embajador más internacional del paparajote. Si el pasado viernes, en la presentación de la Liga Endesa, troleó al popular humorista David Broncano, este mediodía, en el marco del Concurso Nacional, celebrado en la Plaza de la Paja, dedicado a este postre tan murciano que se ha celebrado con motivo de la Feria de Septiembre, ha hecho lo mismo con su compañero de equipo Marques Townes, a quien ha enseñado una de las tradiciones de la huerta aprovechando el día de descanso del equipo, que el próximo viernes iniciará la liga en el Palacio ante el Coosur Betis. Townes, que ha llegado este verano al equipo y que al igual que Rojas es de nacionalidad dominicana, le ha dado un mordisco a un paparajote, llevándose un trozo de la hoja de limonero entre las risas de su compatriota, pero al darse cuenta de que estaba agrio, ha parado de inmediato. Después, Rojas ha enseñado a Townes a comerse "el mejor postre del mundo", según dice el capitán del UCAM. Los dos jugadores, a quienes la organización ha regalado una camiseta y una botella de licor de paparajote para que lo prueben en otro momento, también han estado acompañados por dos primos suyos de Sadiel que viven en Nueva York y que se encuentran de vacaciones en la ciudad.



El pasado viernes, en la presentación oficial de la Liga Endesa, el capitán del UCAM Murcia fue entrevistado por David Broncano, el popular presentador jienense del programa La Resistencia, de Movistar. Como ocurre con todos los invitados que van a su programa, Rojas le llevó un regalo. En un tuper bien guardado que viajó desde Murcia, el jugador llevaba paparajotes. "Tengo un regalo para ti. Son paparajotes. ¿Tú sabes qué es? El mejor postre del mundo", le dijo el alero dominicano. "Es la primera que lo escucho", le respondió Broncano, quien a continuación fue invitado a probar uno.Pero Rojas no le advirtió de que el paparajote lleva una hoja de limonero que no se come. Por ello, el presentador mordió el mismo y se llevó un trozo de hoja a la boca. "Eres poco murciano", le espetó Rojas cuando vio dar el bocado a Broncano, quien respondió con humor: "Yo me lo como entero porque he pasado muchas necesidades desde niño", dijo.



El divertido diálogo entre el jugador del UCAM Murcia y el humorista continuó entre carcajadas. Broncano preguntó a Sadiel si se ponía el traje de huertano en el Bando, a lo que el jugador respondió que le encantaba salir por Murcia y pasear por el río. "Lo estoy flipando", decía el presentador por el dominio que tiene el alero de la ciudad así como de la Región. "Te invito a que vengas a La Manga", continuó Rojas mientras que Broncano le decía que "Murcia es la Manhattan de España, es la tierra prometida, allí nos vamos a ir a vivir todos"y que "en La Manga ya sabes que tardas mucho hasta que te cubre, con tu potencia física puedes llegar hasta las Baleares".



"La gente de Murcia es muy buena, muy abierta", dijo orgulloso Rojas mientras que Broncano continuó con sus bromas. "Te recomiendo muchos pueblos de Murcia. ¿Conoces Puente Tocinos?", le preguntó, a lo que el capitán del UCAM que "sí, lo conozco aunque yo vivo en la Plaza de las Flores". ¿Acabará Rojas siendo un día invitado en el programa La Resistencia, donde ha triunfado otro murciano, Salva Espín, autor de la campaña de abonados esta temporadas del club? Tiempo al tiempo.