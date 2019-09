El Murcia, a espantar los miedos

Apenas se llevan disputadas cuatro jornadas ligueras y el Real Murcia ya anda con grandes urgencias. Los murcianistas no han hecho los deberes en los partidos anteriores, sumando 1 punto de 12 en juego, y esta tarde están obligados a ganar en Talavera. No quiere Adrián Hernández hablar de final cuando solo se lleva un mes de competición, sin embargo, otro pinchazo solo haría agravar los nervios instalados en la afición y aumentar los miedos que parecen afectar a los futbolistas. Además, dos jornadas consecutivas en el último puesto de tampoco ayudan a sacar aspectos positivos de esta crisis.

Ha probado ya Adrián Hernández a 22 futbolistas. Andy Escudero es el único que no ha saltado al terreno de juego. Pese a utilizar cuatro alineaciones distintas y a probar distintas alternativas, el técnico grana no da con la tecla ni en el juego ni en lo que a resultados se refiere. Hoy, volverá a introducir cambios, y es que Julio Algar, titular en los cuatro partidos disputados, no entró ayer en la convocatoria por decisión técnica. Esta ausencia anticipa novedades en el centro de la zaga, donde lo normal es que entre Armando Ortiz. El murciano, que no estaba entrando en los planes del técnico pese a ser uno de los jugadores con más experiencia de la plantilla, ya sabe lo que es actuar de central, ya que el pasado curso fue utilizado durante muchos partidos en esa posición. El capitán jugaría al lado de Antonio López, mientras que por las bandas, Álvaro Rodríguez e Iván Pérez repetirían.

No solo hay problemas en defensa. El centro del campo, sobre todo en tareas ofensivas, tampoco funciona. Después de probar a Alberto Rodríguez y a Juanma, la conexión con el ataque no aparece. No tiene ningún futbolista para esa zona de garantías, por lo que Adrián Hernández podría mantener los planes que hasta ahora ha llevado a cabo, con Juanra, Manolo y Juanma sobre el campo. Otras posibilidades serían sacar a Juanra y probar con dos delanteros, en este caso dando la alternativa a Víctor Curto, al que el viernes elogiaba Adrián Hernández y que vuelve a la convocatoria de dos semanas. Si el catalán no está para jugar de inicio, otra opción sería reservarlo para la segunda parte y alinear al canterano Meseguer, quien ya tuvo su oportunidad en la última media hora frente al San Fernando y que podría actuar por delante de Manolo y Juanma.

Fuera de la convocatoria se queda el mencionado Julio Algar, Kevin que sigue lesionado, Melgar, con problemas en el tobillo; Alberto Rodríguez y Andy Escudero, estos dos últimos por decisión técnica.

Después de cuatro jornadas mostrando más defectos que virtudes, al equipo grana solo le queda dar un paso al frente. El objetivo es repetir la imagen ofrecida en el choque a domicilio contra el Córdoba, donde ganaron en posesión a los andaluces, aunque un error defensivo provocó el penalti que finalmente decantaría el partido para los andaluces. El otro encuentro que el Real Murcia ha disputado fuera de casa hasta el momento fue el de Cádiz. El filial gaditano remontó el 0-1 conseguido por Juanma en la primera parte.

El Talavera llega a este partido con cinco puntos. El pasado fin de semana empató en el campo del Villarrubia. Ha disputado dos partidos en El Prado, ganando al Recreativo Granada (3-2) y empatando contra el Marbella (1-1). El conjunto entrenado por Fran Alcoy tiene la baja del centrocampista Julio Cindocha.

Uno de los protagonistas del choque puede ser el césped de El Prado, que no presenta las mejores condiciones en este inicio liguero. El viernes, en rueda de prensa, Fran Alcoy explicaba que la hierba tiene mejor aspecto gracias «a la lluvia». «Lo que el campo lo que necesita es agua. Todavía no está en buenas condiciones porque hay zonas que están irregulares, pero se han ido tapando muchas de las manchas marrones donde no había hierba. Está más verde y ha mejorado».