La Minerva roza la victoria frente al Mar Menor

Buen espectáculo deportivo el que ha brindado la Minerva a su afición ante el líder, dominándolo durante la mayor parte del partido.

En los primeros 45 minutos los marmenorenses no mostraron mucho, siendo la Minerva la que mandaba, y si no se adelantó en el marcador fue por la falta de fortuna y porque el meta visitante Facu estuvo perfecto, salvando disparos de Ureña, Valdeolivas y El Hassani. En cambio, no se contabilizó ningún disparo del líder de la competición entre los tres palos en todo el primer período.

En la segunda parte, los visitantes tuvieron 15 minutos en los que controlaron el juego, marcando su gol en el minuto 55 por mediación de Piquero para ponerse por delante en el marcador, O-1. Sin embargo, la Minerva pronto volvió a su juego de la primera mitad y en el 74 conseguía el empate, en una jugada que inició El Hassani conduciendo el balón por la banda para pasar a Valdeolivas y éste a Ureña, que chutó fuerte y cruzado a la red.

La mala suerte de cara a meta le impidió culminar la remontada a los locales, que protestaron lo que entendían como permisividad arbitral con el juego duro del Mar Menor, quejándose particularmente de una segunda amarilla no sacada a Loren al inicio de la segunda parte.