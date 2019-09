¡Hola! Yo soy Rafa de Vicente

Empezó las clases el UCAM Murcia sin todos sus alumnos. Los más rezagados, los que no acababan de decidir qué estudiar, tardaron en incorporarse. Hasta los últimos días de agosto, cuando sonaba la campana y la tensión de Pedro Reverte se disparaba, la plantilla universitaria no quedó cerrada. Como la competición no espera al mercado, Rubén Albés tuvo que empezar con vacantes en los pupitres.

A 20 de septiembre, algunos de esos jugadores todavía no habían tenido la oportunidad de mostrar sus conocimientos. Por eso, ayer, La Condomina vivió otra jornada de presentaciones. Viendo que los resultados no llegan y sabiendo que ningún entrenador se mantiene en su cargo prometiendo solo buen juego, Rubén Albés dio otra vuelta de tuerca a su once titular. Rafa de Vicente se estrenaba como director de orquesta, y solo necesitó nueve minutos para demostrar que llega de Santander con un ascenso a Segunda bajo el brazo y con la varita mágica bien afinada.

No fue el malagueño la única cara nueva. Perales acompañaba a Aketxe en la delantera, Vicente Romero daba un paso adelante para completar el centro del campo y Galas bailaba con Hugo Álvarez. El canterano Johan, por su parte, sustituyó al sancionado Gurdiel.

Mostró pronto el UCAM que de centro del campo para adelante tiene mucho, pero que mucho, potencial. Cualquier robo de balón, cualquier imprecisión del Granada B, provocaba una estampida en el bando universitario. Como si fueran búfalos, bien organizados, era entrar en contacto con el esférico para salir corriendo. No había claridad en el juego, tampoco dominio ni de uno de ni de otros, pero había electricidad en las botas de los que vestían de azul y dorado. Higón demostró que después de 180 minutos ya puede dejar sus pinceladas en el césped; Aketxe y Perales no se limitaron el uno al otro y Javi Moreno intentó seguir el ritmo de sus compañeros. En el centro de todos, Rafa de Vicente. Apostó mucho el UCAM por balones largos, buscando a los delanteros, pero solo el malagueño dio sentido a esa receta. La primera vez que lo hizo se vivió algo parecido al encendido de luces de cualquier ciudad en Navidad. La Condomina y posiblemente media Murcia se iluminó. Vio a Higón y le regaló un pase teledirigido. Agradecido el valenciano no solo aprovechó el obsequio sino que decidió envolverlo en papel brillante y anudarle un gran lazo rojo. Llegó un momento que no sabes qué parte de la jugada elegir, si el pase, si el maravilloso control o si el disparo. Lo mejor, quedarse con el pack completo. Fue un detalle, pero qué detalle. De golpe el UCAM se dio cuenta que posiblemente el mal arranque solo es una anécdota.

A partir de ahí, con los nervios controlados, todo fue un poco más fácil. Aketxe abandonaba el área para ofrecerse a sus compañeros, Perales se compenetraba con su compañero de ataque e Higón no se conformaba con regalar un corazón a la grada. No desentonó el canterano Johan, que corrió la banda cuando pudo, y Vicente Romero se sintió más cómodo en el centro del campo que en la defensa. Atrás, Hugo Álvarez y Galas tenían bajo control a un Granada B que solo acechó con un cabezazo de Rubén Sánchez.

Pese a todo, no encontraron los de Albés la continuidad de forma inmediata. El partido siguió raro. El UCAM dominaba en el marcador y lo intentaba en el juego, pero las ocasiones de gol no llegaban. Eso sí, cuando los jugadores de Albés combinaban, parecía que algo, más pronto que tarde, iba a suceder. Pero las sensaciones no tuvieron nada que ver con lo que ocurrió en realidad. Los universitarios se hirieron a sí mismo. Al meta Iricibar no se le ocurrió otra cosa que errar en un saque de puerta, cediendo el balón a Rui Pedro y presenciando en primera fila, en este caso sin palomitas, como el delantero de los granadinos ponía el empate en el marcador.

Los quince minutos de descanso debieron servir para espolear a los universitarios, que volvieron al terreno de juego sin acordarse del golpe recibido. Apenas necesitaron unos segundos para obligar a Unai a sacar una pierna salvadora. No vio puerta Aketxe, pero a continuación Rafa de Vicente siguió haciendo amigos en su nuevo equipo. Con las presentaciones ya hechas, el malagueño, en vez de sacar unos pastelitos para la merienda con los que se ganarse a todos los presentes, decidió probarse con un disparo lejano que se coló por el palo derecho de la meta granadina.

Con el partido a favor del UCAM, el Recreativo Granada acercó un poco más a la victoria a los universitarios. Viedma hacía una fea entrada a Johan, veía la segunda amarilla y se iba a la calle en el minuto 52. Con uno más los de Albés sí lograron el dominio que parecía no llegar, y las ocasiones se fueron sucediendo. Aketxe desde fuera del área, Perales con un remate de cabeza, Higón desde lejos... Todos querían ser protagonistas en la fiesta de bienvenida organizada por Rafa de Vicente.

Movió el banquillo el Recreativo Granada y también lo hizo Rubén Albés. No le sentaron bien las modificaciones a los universitarios. O puede que le sentaran mejor a su rival. Lo cierto es que el Granada B acabó mandando en el partido y el UCAM achicando balones, con un Iricibar que no ofrecía su mejor partido y que transmitía inseguridad a la defensa cada vez que los visitantes se acercaban al área.

No se vio el fútbol de salón que nos promete Rubén Albés y que para los veteranos en Segunda B es siempre más una utopía que una realidad. Tampoco se vio ese caldo que transforma una buena comida casera en una delicia. Para todo eso hace falta tiempo. Pero se vieron detalles que demuestran que el UCAM solo está en la parte baja de forma provisional. De momento los universitarios ya han empezado a carburar con la primera victoria de la temporada y con los primeros detalles de jugadores que están llamados a ser importantes. Rafa de Vicente, por ejemplo, ha llegado, y esperemos que para quedarse.