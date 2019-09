El FC Cartagena logra la primera victoria en casa

El Fútbol Club Cartagena consigue la primera victoria (1-0) como local en un partido en el que los albinegros fueron de menos a más. Un gol de Elady desde los once metros, el primero del curso para el jienense, sirve para que los de Gustavo Munúa puedan borrar todos los fantasmas que empezaban a aparecer.

Necesitaba el Cartagena la primera victoria en casa y lo hizo. Ya no por una urgencia de puntos que, ahora mismo, los albinegros no tienen, sino para no arrastrar más tiempo la primera losa del año. Con un renovado once donde Carrasquilla, Markel y Rodrigo partían de inicio ante las numerosas bajas cartageneristas. No estuvieron convocados Santi Jara, Fucile, Jovanovic, Jurado, Álex Martín y Lucas De Vega. Y Elady en el banquillo, junto a Verza.

Un Cartagena que arrancó el partido nervioso, impreciso, con ansiedad por lograr los primeros tres puntos del año en el Cartagonova. Y esto se convertía en su peor enemigo. Tras unos primeros minutos de dudas, los de Munúa no conseguían entrar en el encuentro. El Cádiz B no había venido a ver cómo el Cartagena tocaba y tocaba. Querían llevar la iniciativa del partido, encontrando en las salidas rápidas la vía para hacer daño en la portería de Marc Martínez. Y casi lo logran. Seth, en dos ocasiones, y Javi Navarro, lo intentaban. En 20 minutos, los futbolistas blanquinegros pasaban de ser un mar de incertidumbre a comparecer. Y los acercamientos se producían desde los costados.

Primero por la izquierda y, a la conclusión del primer acto por la derecha, el Cartagena buscaba en los centros el recurso para romper la defensa gaditana. Rodrigo era uno de los más incisivos de la primera parte. La oportunidad más clara para el extremo llegaba en el minuto 42, tras un precioso regate y un posterior disparo que obligaba a Christian, portero del cuadro amarillo, a aplicarse. Viana no tuvo su mejor tarde y era Forniés el que asumía el papel de colgar balones al área. Por su parte, Pablo Caballero no se sentía cómodo. Necesita área para poder lucir. Cuando se aleja de esa zona, no se encuentra. Es su fútbol.

En el arranque de la segunda mitad, los visitantes ya se parecían más a un filial. Metidos en su campo, se preocupaban más de no encajar que de encontrar un gol que les hiciera salir del feudo albinegro como héroes. Mientras, el Cartagena seguía sin encontrar la conexión perfecta para cambiar la dinámica de un partido que pedía a gritos a Elady. Y parece que Gustavo Munúa los escuchó. El jienense salía al terreno de juego solicitado por la grada en detrimento de Rodrigo y en favor de Viana, que cambiaba su posición a la derecha y mejoraba su versión. También salía Verza por Cordero, buscando más refresco en un centro del campo que necesitaba hacerse con el control del esférico.

La ocasión que prendió la chispa la tuvo Quim Araujo. Preciso pase de Forniés que dejaba al barcelonés completamente solo delante del portero visitante, pero este le adivinó la intención. Viana y Carrasquilla se sumaban a la fiesta aunque sin acierto, y el partido empezaba a cambiar el guion. Los locales, ahora sí, eran dominadores más claros. Tuvieron que pasar 60 minutos pero, al final, la maquinaria albinegra arrancaba. Monologo en la ultima media hora de partido. Un completo asedio sobre la portería rival. Caballero estrellaba un cabezazo suyo en el larguero antes de que el colegiado señalase un penalti en el área del Cádiz B por mano de Cobo, que veía la segunda cartulina amarilla y era expulsado. Poco tardaría Elady en coger el balón para anotar el único tanto del partido en el minuto 82 y poder dedicarle a Eladio Junior el primer gol marcado por su padre. Era cuestión de tiempo que se sumara un gol al marcador. En el tramo final lo estaba mereciendo el cuadro local y, por fin, se desatascaría el encuentro.

Al final, victoria para un Cartagena que suma 10 puntos en las cinco jornadas que se llevan disputadas y que, ya sí, puede celebrar los primeros tres puntos del año en el Municipal Cartagonova.