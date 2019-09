ElPozo fuerza una sonrisa ante el Jaén

Hay triunfos que son por necesidad, y ElPozo logró uno de esos al imponerse al Jaén por 2-1 en el estreno en su casa y ante sus aficionados en un duelo que se preveía complicado y que terminó siendo tal y como apuntaba. La victoria, que supone decir adiós a una racha negativa de tres derrotas consecutivas que han supuesto la pérdida de dos títulos -Intercontinental y Supercopa-, supone añadir una pizca de alegría a un escenario donde empezaba a dominar el color negro.

Lo más destacado del primer tiempo ocurrió dentro de los sesenta segundos iniciales, cuando Paradynski se estrenó en el apartado goleador ante los suyos al marcar a la salida de un córner y tras un centro medido de Darío. Después, el encuentro durmió y ya no despertaría hasta el final de ese periodo, cuando los equipos comprendieron que con el juego que estaban desplegando no iban a llegar a nada. Fue algo que extrapolaríamos al encuentro en general y que solemos calificar de partido serio. No hubieron demasiados riesgos y sí mucha concienciación de lo que había en juego y del rival que estaba delante. No estaba la cosa para bromas.

Como decíamos, el gol avisó de una alegría que estaba por venir y que quedó en el olvido pues, tras el tanto conseguido, el partido bajó en revoluciones -para contrariedad de los aficionados-, algo que beneficiaba a ElPozo y que no lo obligaba a exponerse. El Jaén, el otro actor de la obra, encajó como pudo ese gol e intentó pisar el área ajena con mayor frecuencia pero, al igual que le ocurrió al cuadro de Giustozzi, la batalla planteada se inició en la salida de balón del contrario y finalizó, en su mayoría de veces, en la parte central de la pista. Sólo algunas ocasiones, tratadas como algo excepcional por las pocas veces que se veían, aceleraron algo un encuentro rocoso que volvió a ser más vivo en su último tramo aunque nadie encontrase el premio del gol.

El segundo acto fue un calco del primero: Intrépido en su presentación, calmado en el nudo y acelerado en el desenlace. Varias ocasiones por parte del Jaén que muy cerca estuvieron de igualar el encuentro frente a otras de ElPozo, incluyendo dos lanzamientos al palo obra de Álex y Fernando, fue lo que mostraron ambos equipos tras salir del túnel de vestuarios. Las escuadras habían salido del letargo que se habían autoimpuesto y amenazaban con comenzarse a divertir en el plano ofensivo.

Tras un arranque vertiginoso, el ritmo descendió y ya en la fase final se desató. Restando menos de cinco minutos, Dani Rodríguez sacó al portero jugador y se encontró, casi en el acto, con otro gol en contra obra de Alberto García desde su campo. Respondió el cuadro jienense con un tanto de Carlitos que ya sería insuficiente para igualar un duelo algo gris que se llevó ElPozo con total merecimiento y que necesitaba por imperativo psicológico.