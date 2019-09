Rubén Albés, obligado a lograr que el UCAM Murcia reaccione

Llevaba el UCAM Murcia varias temporadas sin firmar un arranque de temporada tan negativo como el actual. Rubén Albés no da con la tecla y después de cuatro jornadas disputadas, los universitarios están en zona de descenso con solo dos puntos. Ni en casa, donde se han logrado dos empates, ni a domicilio, donde se han encajado dos derrotas, el UCAM Murcia no funciona pese a contar con una plantilla que sobre el papel tiene que luchar por estar en los puestos de play off. «Tenemos claro que ahora no somos un desastre de equipo, ni antes jugábamos como los ángeles en pretemporada. Creo que en el equilibrio de un entrenador está saber medir exactamente donde nos encontramos. Por esa razón, este fin de semana queremos mostrar una buena imagen y más delante de nuestra gente que se merece una buena respuesta», decía ayer Rubén Albés.

«Necesitamos esa primera victoria, pero lo que también tenemos muy claro es que debemos centrarnos en el juego y en hacer muchas cosas bien, porque eso nos acercará seguro a los tres puntos. Ese triunfo puede ser el mayor antibiótico para reforzar nuestra confianza», decía Albés.

Aunque el técnico universitario insiste en anteponer el buen juego a los resultados, el UCAM Murcia está obligado hoy a reaccionar en La Condomina, donde recibe a un Granada B que lleva cuatro puntos después de lograr su primera victoria el pasado fin de semana.

Para este encuentro, que comenzará a las seis y media de la tarde, Rubén Albés tiene la baja de Gurdiel, quien fue expulsado en el choque ante el Recreativo de Huelva. Lo normal es que esa vacante en la banda la cubra Johan. «Yo creo que son jugadores de un perfil parecido. Lógicamente Adán tiene mucha más experiencia por los partidos que ha sumado en esta categoría, pero tengo absoluta confianza en Johan», explicaba el entrenador del UCAM Murcia.