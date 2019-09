El Real Murcia Basket inicia hoy la liga con el mismo objetivo

No lo pudo conseguir el pasado curso. El Real Murcia Baloncesto se quedó a un solo punto del ascenso a la LEB Oro. Después de un verano en el que se ha asimilado la decepción, los murcianistas ya están otra vez listos para iniciar una temporada en la que no cambia el objetivo, dar el salto de categoría. Repite también el entrenador. Rafa Monclova liderará una plantilla que tiene su primera cita esta tarde (19.30 horas) en la casa del filial del Gran Canaria. «Después de un verano duro, haciendo el equipo competitivo que queríamos hacer, tanto Félix como yo, hemos traído muchos jugadores nuevos. Estamos empezando, pero estoy muy contento por el grado de implicación de los chicos. Tenemos mucha ilusión, queremos estar centrados en lo más inmediato, el partido contra Gran Canaria, y tratar de llegar en las mejores condiciones», explicaba en rueda de prensa el técnico del conjunto murcianista. Monclova se mostró ilusionado con el proyecto de este año, se queda con lo positivo y las buenas sensaciones que ha generado la plantilla: «Estoy ilusionado y eso me transmiten los jugadores, podríamos estar llorando de mucho, pero prefiero lo positivo porque el grupo competitivamente es bueno para que la liga nos ponga en el sitio que corresponde», afirmó.

El técnico también se acordó del partido de Almansa del final de la pasada temporada, lo que ha generado un halo inevitable de optimismo tanto en la afición, como en el entorno del club. Sin embargo, Rafa Monclova se mostró cauto: «Nosotros tenemos una mochila, la de estar a un punto de ascender, a un segundo. Eso es inevitable, por eso nos dan por favoritos. Esto es un club de primer nivel que hace las cosas bien, es muy profesional. Muchas de las miradas están aquí, pero me importa que los jugadores sean capaces de rendir al máximo de sus posibilidades. Si ganamos, todos dirán que somos favoritos, pero si perdemos dirán que no llegamos a las expectativas. Si queremos estar arriba, que es el objetivo verdadero, hay que ganar partidos y el primero el sábado», dijo antes de viajar a Gran Canaria, donde hoy debutarán en liga.