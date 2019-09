Rafa de Vicente dirige la primera victoria del UCAM

Rafa de Vicente sacó la claqueta para dar el pistoletazo de salida a la primera victoria del UCAM Murcia. Con el malagueño como director de orquesta, los universitarios, que hasta el momento solo habían logrado dos puntos en cuatro partidos, se impusieron al Granada B y empezaron a dejar detalles positivos sobre el césped de La Condomina. Higón con un golazo y el centrocampista andaluz pusieron los goles ante un filial granadino que llegó a empatar tras una pifia del meta Iricibar, pero que se complicó las cosas en la segunda parte, cuando además de encajar el segundo gol también se quedaron con diez por la expulsión de Viedma.

Tantas caras nuevas tiene el UCAM Murcia que a mediados de septiembre, los aficionados universitarios todavía están conociendo a los últimos en llegar. Los que aterrizaron a finales de agosto empiezan ahora a hacerse un hueco en el equipo, y así Rubén Albés todavía no ha dado con un once titular. Los resultados y la imagen tampoco ayudan. Saltaban al césped los murcianos con solo dos puntos en el casillero, una cifra muy corta para las aspiraciones y la ambición que suele caracterizar al UCAM. Solo valía la victoria ante el Recreativo Granada y para acercarse a ella, por mucho que diga Albés que para él es más importante el juego que el marcador, el preparador gallego volvió a tocar teclas aquí y allá. Aparecía como titular Rafa de Vicente, un futbolista que ha llegado para demostrar que el sol sigue en el cielo hasta en las noches más oscuras, y compartían puestos de ataque Perales y Aketxe. Incluso Vicente Moreno daba un paso adelante, saliendo de una defensa en la que entraban Galas y Johan, éste último por la baja del sancionado Gurdiel.

No se vio el fútbol de salón que nos promete Rubén Albés y que para los veteranos en Segunda B es siempre más una utopía que una realidad. Tampoco se vio ese caldo que transforman una buena comida casera en una delicia. Para todo eso hace falta tiempo. Pero se vieron detalles que demuestran que el UCAM solo está en la parte baja de forma provisional.

Para empezar con las presentaciones, Rafa de Vicente sacó su tarjeta de visita y la puso sobre la mesa. Cada vez que el malagueño toca el balón se enciende la luz en La Condomina y en cualquier rincón de Murcia. Necesita entrar más en juego, necesita conocer mejor a sus compañeros, pero esta tarde ya ha avisado de lo que puede ofrecer, que no es poco. El 'jugón' de Albés sacó el partido del aburrimiento que se había instalado en el césped. Ni UCAM ni Recreativo Granada desequilibraban la balanza del dominio. Eran unos primeros minutos de imprecisiones, de lo que se conoce como centrocampismo, sin que el balón casi llegara al área. Así estaba la cosa cuando en el minuto 9 Rafa de Vicente se impacientó. Como si fuera Harry Potter, sacó la varita mágica y filtró un pase bombeado que encontró a Higón. Si la asistencia fue de lujo, lo que hizo el valenciano fue de otra categoría. Pinchó el balón como el que mezcla un poco de música romántica con algo de reggaeton. Y cuando ya tenía el esférico a sus pies, levantó la cabeza, pensó que estaba jugando en el jardín de su casa y batió a Unai.

Ya tenía el UCAM el partido donde quería, pero esa ventaja en el marcador no trajo consigo un dominio absoluto, aunque sí tranquilidad. El Recreativo Granada no daba señales de vida en ataque y los universitarios eran como lobos hambrientos, aprovechaban cualquier error y cualquier perdida para salir con velocidad. No aumentaron distancias, sin embargo dejaron detalles para la esperanza. Combinaciones en las que aparecían Rafa de Vicente, Higón o Javi Moreno, siempre buscando a Perales o Aketxe. Solo faltaba afinar puntería.

Parecía todo controlado hasta que el UCAM se hirió a sí mismo. Se lió Iricibar al sacar el balón, regalando el esférico a Rui Pedro y presenciando en primera persona las consecuencias de su error clamoroso. No fallaba el delantero del Recreativo Granada, que permitía a los suyos irse al vestuario con empate en el marcador.

Los quince minutos de descanso debieron servir para espolear a los universitarios, que volvieron al terreno de juego sin acordarse del golpe recibido. Apenas necesitaron unos segundos para obligar a Unai a sacar una pierna salvadora. No vio puerta Aketxe, pero a continuación Rafa de Vicente siguió haciendo amigos en su nuevo equipo. Con las presentaciones ya hechas, sacó unos pastelitos para la merienda que se convirtieron en un disparo desde fuera del área que se coló por el palo derecho de la meta granadina.

Con el partido a favor del UCAM, el Recreativo Granada acercó un poco más a la victoria a los universitarios. Viedma hacía una fea entrada a Johan, veía la segunda amarilla y se iba a la calle en el minuto 52. Con uno más los de Albés sí lograron el dominio que parecía no llegar, y las ocasiones se fueron sucediendo. Aketxe desde fuera del área, Perales con un remate de cabeza, Higón desde lejos€ Todos querían dejar su tarjeta de visita junto con la de Rafa de Vicente.

Movió el banquillo el Recreativo Granada y también lo hizo Rubén Albés. No le sentaron bien las modificaciones a los universitarios. O puede que le sentaran mejor a su rival. Lo cierto es que el Granada B acabó mandando en el partido y el UCAM achicando balones, con un Iricibar que no ofrecía su mejor partido y que transmitía inseguridad a la defensa cada vez que los visitantes se acercaban al área.

Tendrá que seguir tocando cosas Rubén Albés para conseguir el UCAM que quiere, pero de momento los universitarios ya han empezado a carburar con la primera victoria de la temporada y con los primeros detalles de jugadores que están llamados a ser importantes.