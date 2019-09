Julio Algar, fuera de la convocatoria del Real Murcia para jugar en Talavera

No será hasta mañana a las siete de la tarde cuando el Real Murcia salte al césped del estadio El Prado para enfrentarse al Talavera, pero ya se sabe que Adrián Hernández volverá a introducir cambios en el once. Después de conocer la convocatoria ofrecida por el técnico murcianista, lo que es seguro es que Julio Algar pasa de ser titular en las cuatro primeras jornadas a no viajar con el equipo por decisión técnica. La ausencia del central cordobés es la gran sorpresa de una lista a la que vuelve Víctor Curto después de dos partidos. El regreso del catalán era un secreto a voces, sobre todo después de la rueda de prensa ofrecida por el entrenador grana, en la que lanzó todo tipo de elogios al trabajo en los últimos entrenamientos del delantero. También se quedan en Murcia Kevin y Melgar con problemas físicos, y Alberto Rodríguez y Andy Escudero por decisión del cuerpo técnico.

Lleva el Real Murcia cuatro partidos jugados y Adrián Hernández no da con la tecla. Ha probado el preparador murciano con cuatro onces diferentes. Además, ya ha utilizado a 22 jugadores -el único que no se ha estrenado es Andy Escudero-. Mañana volverá a darle otra vuelta de tuerca a la alineación. Y es que Julio Algar Torres se ha quedado fuera de la convocatoria. Los graves errores defensivos que viene cometiendo el equipo semana a semana han hecho que el técnico grana vaya borrando piezas de la zaga. Si frente al San Fernando, aprovechando la vuelta de Antonio López, caían Edu Luna y Kevin; para el encuentro de mañana el que no estará es Julio Algar. Lo normal es que Adrián Hernández utilice a un Armando al que solo dio la titularidad -como centrocampista- en el choque contra el Algeciras, llegando a dejarle fuera de la convocatoria en la visita a Córdoba y manteniéndole en el banquillo hace una semana en Nueva Condomina contra el San Fernando. Aunque el técnico ha defendido que está siendo él mismo, finalmente ha tenido que recapacitar, y es que poca gente ha entendido que los jugadores más veteranos y más experimentados, como es el caso del centrocampista murciano o de Víctor Curto, no tengan sitio.

Aunque también podría volver a probar a Edu Luna, juntándolo con Antonio López, lo más normal es que sea Armando el que dé el salto al once titular. Jugaría el murciano con el de Puerto Lumbreras, mientras que por las bandas estarían un Álvaro Rodríguez que no tiene competencia en su puesto e Iván Pérez, que repetiría en el lateral izquierdo.

La otra novedad en la convocatoria es la entrada de Víctor Curto. El catalán están entre los 18 elegidos por Adrián Hernández después de dos semanas quedándose en la grada. El viernes ya avisaba el técnico murcianista de lo bien que ha trabajado el atacante en los últimos días. "Esta semana es la que mejor ha entrenado de todas", decía, añadiendo que "va siendo el Víctor Curto que todos queremos".

Además de Julio Algar también se quedan en casa Kevin, Melgar, Andy Escudero y Alberto Rodríguez. Los dos primeros no viajan por problemas físicos. Sí entra en la lista el canterano Meseguer.

No solo la defensa está siendo un quebradero de cabeza para Adrián Hernández. El técnico murciano tampoco da con la tecla en la zona más ofensiva del centro del campo. Primero probó con un Alberto Rodríguez que solo tardó dos partidos en dejar de contar, quedándose fuera de la convocatoria la semana pasada y ésta; y luego apostó por Juanma, que no se siente excesivamente cómodo en esas funciones. Eso hace pensar que para el choque de mañana se busque otra alternativa, aunque no tiene ningún mediapunta puro en su plantilla el Real Murcia. Una opción sería dar la titularidad al canterano Meseguer, quien ya disputó unos minutos en el segundo tiempo del choque frente al San Fernando; y otra sería arriesgar un poco más y probar con dos delanteros, colocando a Víctor Curto junto a Chumbi.

El partido en El Prado frente al Talavera se jugará mañana domingo a partir de las siete de la tarde. El Real Murcia, colista en la tabla con un solo punto, no puede fallar si no quiere que los nubarrones instalados sobre Nueva Condomina se pongan más negros todavía.