El UCAM tendrá que iniciar la liga con las mismas camisetas de la pasada campaña

Las nuevas camisetas del UCAM Murcia Club Baloncesto tendrán que esperar. No estarán para el inicio de la competición el próximo viernes 27 de septiembre en el Palacio de los Deportes ante el Coosur Betis. Se trata de un problema ajeno a la entidad, donde se ha visto inmerso por culpa de la empresa distribuidora de la firma Nike en España, que dio en quiebra. Por ello, al equipo no le queda más remedio que arrancar el nuevo curso con las mismas indumentarias. Según fuentes consultadas por esta Redacción, aún no hay fecha de recepción del material, que llegará directamente desde Londres, donde está la base de operaciones de la multinacional en Europa. Estos problemas han provocado un grave contratiempo en el club, que esta temporada cuenta con la incorporación de algunos nuevos patrocinadores que se han sumado al proyecto que capitanea desde el banquillo Sito Alonso.

Por tanto, todos esos aficionados que año tras año adquieren alguna de las tres camisetas de juego, tendrán que esperar para comprarlas, como también ocurre con los jugadores, que seguirán vistiendo la roja como primera, siendo la segunda y la tercera blanca y azul.

Estas circunstancias han provocado que aún no se puedan presentar las nuevas camisetas, como se ha hecho en un acto las últimas temporadas. Por ello, también ayer el equipo, en recepción que celebró con el presidente, José Luis Mendoza, no vistió las mismas y acudió con las camisetas que se utilizan de paseo.