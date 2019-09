Fran Serrejón: "No cumplimos los objetivos, pero no hay dudas con respecto al juego"

El director general y deportivo de ElPozo Murcia, Fran Serrejón, no se andó por las ramas al hablar del mal inicio de temporada para el equipo, que encandenó tres derrotas seguidas entre la Copa Intercontinental, la Supercopa de España y la Liga de Primera División. «No cumplimos los objetivos y no hay que esconder nada», reconoció en el concesionario automovilístico de BMW, firma que pasa a ser nuevo patrocinador del club, y donde también estuvieron los internacionales Marc Tolrá, Andresito y Fernando.

«No esperábamos esto tras el esfuerzo titánico hecho al comenzar la pretemporada el 22 de julio y sin una mala cara currando cada día para no fracasar en el inicio. Sin embargo, este esfuerzo no se ha visto recompensando, no hemos cumplido los objetivos y no hay que esconder nada por mucho que los resultados hayan sido bastante peores que el juego», manifestó.

El ejecutivo de ElPozo apuntó que «en la Intercontinental teníamos una gran oportunidad, pero nos cruzamos con el mejor equipo y el que estaba en mejor forma y en dos minutos tontos se nos fue el campeonato, mientras que en la Supercopa nos pudimos enganchar al partido al final pero fue nuestro peor encuentro. Y lo de Ferrol fue un accidente, pues de 100 partidos como ese que disputemos perderemos uno ya que hicimos 43 tiros para marcar dos goles y el O Parrulo apenas remató cinco o seis veces y consiguió tres», explicó. En todo caso, Serrejón ha afirmado que están «en la línea a seguir, pues no hay dudas con respecto al juego».

«Los jugadores y el entrenador –Diego Giustozzi- tienen claro que es el camino a seguir», añadió Serrejón, quien espera que su equipo logre mañana sábado, a las 13.00 horas en el Palacio de los Deportes y ante el Jaén Paraíso Interior, el primer éxito de la temporada en la liga, que de esta forma rompa también una racha de tres derrotas consecutivas. Las entradas están a la venta en la página web del club y esta campaña la principal novedad es que todos los asientos están numerados. Los precios son de 10 euros adultos y 5 euros para los menores de 16 años.