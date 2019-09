Los aficionados del Real Murcia tendrán que pagar quince euros para el derbi frente al UCAM

Los universitarios ceden 1.800 localidades para los seguidores granas

Faltan dieciséis días para que el Real Murcia visite al UCAM en La Condomina, pero la entidad universitaria ha querido ofrecer los primeros detalles de un partido que se jugará el domingo 6 de octubre a las doce de la mañana. En una nota de prensa, el UCAM informa que los dos clubes han llegado a un acuerdo para fijar el precio de las entradas para la afición visitante. Así, los seguidores granas que quieran ver en directo el derbi murciano deberán pagar 15 euros y serán colocados en la grada lateral de la instalación de la Puerta de Orihuela. También se indica que se reservarán 1.800 entradas para los murcianistas.

Las entradas en Tribuna tendrán un precio de 20 euros, mientras que las butacas del fondo costarán 10 euros.

Los abonados del UCAM no tendrán que pagar para ver el encuentro, pero no podrán acceder con su carné. Según informa el UCAM, los socios tendrán que acudir a las oficinas de La Condomina a retirar una entrada con la que se les permitirá entrar al estadio. El periodo de recogida va del 21 de septiembre al 27 del mismo mes. Las localidades que los abonados no retiren en ese plazo saldrán a la venta a partir del 30 de septiembre. El horario de oficina será de lunes a viernes, de 9.30 a 14.00 horas y de 17.00 horas a 19.00 horas.