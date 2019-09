Adrián: "El partido ante el Talavera no es ninguna final"

El Real Murcia no sabe lo que es ganar en el inicio liguero. Los granas llevan un empate y tres derrotas en las cuatro jornadas. Las dos últimas semanas las han vivido en el último puesto de la clasificación del Grupo IV de Segunda B. Pero Adrián Hernández no quiere oír hablar de finales a estas alturas de la campaña. Al ser preguntado por la importancia del encuentro del domingo frente al Talavera, el técnico grana dejó claro que "estamos en la quinta jornada y no es ninguna final". "Es un buen momento para cortar la mala racha que llevamos", insistía. Además, el murciano considera que estas crisis son normales en el fútbol, lo que pasa es que al Real Murcia le ha tocado vivirla de inicio, lo que parece más negativo. "Todos los equipos tienen malas rachas y acumulan seis, siete o hasta diez partidos sin ganar, pero al estar avanzada la competición parece que se ve de otra manera. Con nosotros todo se ha amplificado por ser el inicio de la liga", decía, añadiendo que "estamos cerca de obtener resultados positivos". "Lo primero es sacar algo positivo de Talavera, ir sumando y si se puede de tres en tres".



Comparecía Adrián Hernández en la sala de prensa de Cobatillas y lo hacía con mejor cara que el pasado domingo, cuando afirmó sentirse "destrozado" después de la derrota ante el San Fernando. "Soy muy pasional, y si cuando era aficionado ya me fastidiaba que el Murcia perdiese, pues ahora que soy entrenador del equipo del que soy aficionado pues todo se multiplica. Pero el mismo domingo por la noche desconecté y a las cinco o las seis de la mañana ya estaba trabajando. Que por trabajo y capacidad no sea, otra cosa es que la pelotita entre o no", comentaba, destacando "la honestidad y la unión del grupo".



Repetía el técnico murcianista que "no esperaba el inicio. Vamos más despacio de lo que creía, pero hay momentos en los que digo 'esto es lo que estoy buscando'. El lado anímico es vital". Ese mal comienzo "te dificulta muchísimo". "Lo que ocurrió en Cádiz fue un punto de inflexión porque de ganar hubiera facilitado el proceso, pero al final te cuelan dos goles en cinco minutos". Adrián Hernández cree que esta crisis quedará en el olvido cuando "el equipo consiga las primeras victorias y coja pose. Todo es conseguir seis o siete semanas sin perder". "El fútbol es así, son dinámicas. Mejor que te venga al principio que no al final", comentaba, dejando claro que "vamos a dar con la tecla. Este equipo llegará un momento que dará la sensación de que pueden pasar dos años y no te cuelen un gol". Eso sí, bromeaba el preparador grana, "cuanto antes mejor".



A aquellos aficionados que están nerviosos por el inicio, Adrián Hernández les diría que "cojan mis declaraciones del principio. No soy Rappel ni pitoniso, soy entrenador de fútbol, pero entiendo que la gente se ponga nerviosa. Es normal porque esto es el Real Murcia. Tienen toda la razón del mundo, pero no mentí en nada cuando llegué. Lo mismo estamos cuatro partidos sin ganar y ahora ganamos cuatro de forma consecutiva. Necesitamos una victoria, sumar, y para ello tenemos que estar todos juntos y unidos. Hay que tener en cuenta que los jugadores también son nuevos en el Real Murcia. Son muy buenos futbolistas, pero necesitan bagaje, que pase el rodillo para demostrar qué es lo que pueden llegar a dar, que es mucho".



"Intento ir semana a semana. Yo también estoy aprendiendo a gestionar todo lo que se mueve alrededor. Me duele porque he apostado mucho, me duele porque es mi equipo, me duele ver mal a la afición. Sabía que el inicio iba a ser complicado, que hasta mediados de octubre no se iban a ver resultados, pero esperaba ir rescatando algún punto para que todo estuviese más tranquilo", relataba Adrián Hernández.



El técnico murcianista, que considera que ante el San Fernando faltó "atrevimiento" e "iniciativa", no se siente más cómodo en los partidos lejos de Nueva Condomina. "Yo siempre quiero jugar en casa, ante mi público. No es un alivio jugar fuera". Además explicaba que "llegará un momento que este mal inicio lo veremos como una anécdota. Nos reiremos de la situación".

Adrián Hernández, que está pendiente de cómo evolucionan jugadores como Kevin, Edu Luna y Melgar, con molestias físicas, elogió el trabajo de Víctor Curto en las últimas semanas. "Con Víctor mucho mejor. Esta semana es la que mejor ha entrenado de todas. Lleva ya dos semanas cogiendo ritmo, tres muy buenas. Va siendo el Víctor Curto que todos queremos. Lo he visto francamente bien". Estos avances hacen que el técnico considere que el delantero catalán tenga "muchísimas opciones de venir convocado y de ser el Curto que todos nos gusta". "Al primero que me viene bien es a mí", añadía el técnico, quien en las dos últimas jornadas decidió dejar al catalán fuera de la convocatoria.