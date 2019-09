Valverde, Rojas y Luis León disputarán por primera vez juntos el Mundial en ruta

El Campeonato del Mundo 2019, que se disputará en Yorshire (Gran Bretaña) el próximo 29 de septiembre, será histórico para el ciclismo murciano por varios motivos. El primero, porque el corredor que tomará la salida enfundado en el jersey arcoíris es murciano; y el segundo, porque tres de los nueve componentes de la selección española, el 33,3%, son nacidos y criados en la Región. Pero además, nunca antes el tridente de lujo del ciclismo regional, que sigue haciendo historia, había coincidido a la misma vez defendiendo el maillot rojigualda de la selección pese a que ninguno es debutante en esta competición.

Pascual Momparler, el seleccionador, lo ha dejado claro: «Nuestro líder es Valverde». No hay más. Todos trabajarán para el actual campeón pese a que el circuito no es tan duro como el diseñado el año pasado en Innsbruck (Austria), en la capital del Tirol. Sin embargo, hay detalles que dan motivos a la esperanza: «La subida final tiene giros a derecha e izquierda y es de un kilómetro. Puede ser interesante», ha manifestado el técnico que sustituye en el cargo a Javier Mínguez, quien también explicó que «el recorrido tendrá un primer sector de 187 kilómetros, entre Leeds y Harrogate, para después entrar en otro hastacompletar los 287 del total. Carreteras estrechas, con continuas subidas y bajadas, algunos descensos del 25% y algunos ascensos del 13%, es lo que nos encontraremos. También tendremos tres repechos que aunque no son muy duros, del 5 a 7%, sí que se pueden provocar cortes por el viento, sobre todo en uno que hay fuera del pueblo», relató.

Para arropar a Valverde, Momparler ha apostado por un equipo compuesto por ciclista que han disputado la Vuelta a España y que corren o han coincidido alguna vez con el murciano. Ese es el caso de Luis León y Rojas, compañeros de entrenamienteos del campeón del mundo cuando están en Murcia, ya que ellos habitualmente residen en Andorra.

Valverde disputará su decimotercer Mundial en ruta. Uno oro, dos platas y cuatro bronces figuran en su espectacular palmarés. Rojas, por su parte, que entró en el equipo Movistar para la Vuelta a España a última hora, «en el tiempo de descuento», según sus palabras, estuvo en 2011, el mismo año en el que fue por primera vez campeón de España, y en 2017. Precisamente en ninguno de esas dos ediciones estuvo Valverde, en la primera por estar cumpliendo sanción, y en la segunda por la grave caída que sufrió en el Tour.

Por su parte, Luis León vivirá su octavo Mundial, aunque será el noveno si tenemos en cuenta que en 2007 disputó la contrarreloj. Debutó en ruta en 2008 y repitió en 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 y 2017.

Los tres murcianos, junto al resto de convocados, que son Imanol Erviti y Marc Soler (Movistar), Ion Izagirre y Gorka Izagirre (Astana), Jonathan Castroviejo (Ineos) e Iván García Cortina (Bahrain-Merida), se concentrarán este sábado en Muchamiel (Alicante), una fórmula que dio muy buenos resultados el año pasado, cuando los ciclistas se reunieron en Granada durante varios días. Pero para evitar contratiempos en los vuelos como pasó en 2018, cuando perdieron el vuelo y se retrasó el viaje un día por un enlace, esta vez será en el municipio alicantino, ya que desde el aeropuerto de El Altet hay un vuelo directo hasta Leeds, donde el equipo viajará el jueves 26 para el viernes 27 inspeccionar el circuito.