Rafa Luz, un líder silencioso

El equipo murciano se encuentra a una semana del inicio en la liga ACB.

Tres intentos. Eso es lo que ha necesitado el UCAM Murcia CB para que Rafa Luz tome los mandos en la dirección de juego. Y es que el conjunto universitario había intentado hasta en dos ocasiones la incorporación del base brasileño, que llega tras disputar el Mundial de China con su selección, para convertirse en un referente sobre la cancha junto a Askia Booker y Manu Lecomte. «No quiero ser líder, pero me sale de forma natural», explicó ayer ante los micrófonos durante su presentación en las instalaciones de Estrella Levante.

«Rafa tiene una capacidad de liderazgo brutal. Brutal. Mucho más de lo que os podéis imaginar. Le he tenido en un equipo de Euroliga y era más importante que otros de más nombre. Cuando se lesionó, se acabó la temporada del Baskonia ese año. Porque él tiene una fuerza brutal, no física, sino mental. Cuando está a gusto acapara a todos los jugadores y el equipo puede verse capaz de todo», había avisado el entrenador Sito Alonso hace unos días en una entrevista a este diario. El técnico madrileño ha sido una de las razones por las que el jugador ha terminado recalando en el conjunto murciano, y dotará a la plantilla de experencia al pasar por las filas del Baskonia, Obradoiro y Morabanc Andorra con tan solo 27 años. «Cuando hablé con Sito, me dijo que este era un muy sitio para poder trabajar y que la gente estaba con mucha ilusión. Es un entrenador con el que quería compartir equipo otra vez», explicó ayer el brasileño.

El UCAM Murcia inciará la próxima semana un nuevo curso en la Liga Endesa, el noveno consecutivo por primera vez en su historia, y tendrá la visita del Betis Coosur en el Palacio (viernes 27, a las 21.45 horas). Será entonces cuando se vean las primeras pinceladas del equipo universitario tras completar ayer los amistosos de pretemporada. «Queda más de una semana para empezar la liga y será suficiente para adaptarme a los compañeros y comenzar bien la competición», aseguró y añadió que «creo que los partidos se ganan desde atrás y si logramos encajar bien las piezas, tendremos un buen año». Sobre su papel como uno de los jugadores llamados a ser importantes esta temporada valoró que «me considero alguien que le gusta trabajar de buena manera. Creo que si la gente está feliz y cómoda, trabaja mucho mejor. Eso es lo que intento transmitir a los compañeros».