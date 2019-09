El director general y deportivo de ElPozo Murcia, Fran Serrejón, no se ha andado por las ramas al hablar del mal inicio de temporada para el equipo, que ha encadenado tres derrotas seguidas en la Copa Intercontinental, la Supercopa de España y la Liga de Primera División. "No cumplimos los objetivos y no hay que esconder nada", ha reconocido el dirigente grana.

Serrejón ha hecho estas declaraciones en el concesionario automovilístico de BMW, firma que pasa a ser nuevo patrocinador del club, y donde ha hablado alto y claro en presencia de tres jugadores de la plantilla, los internacionales españoles Marc Tolrà, Andresito y Fernando. "No esperábamos esto tras el esfuerzo titánico hecho al comenzar la pretemporada el 22 de julio y sin una mala cara currando cada día para no fracasar en el inicio. Sin embargo, este esfuerzo no se ha visto recompensando, no hemos cumplido los objetivos y no hay que esconder nada por mucho que los resultados hayan sido bastante peores que el juego", ha manifestado.

El ejecutivo de ElPozo ha entrado al detalle de lo ocurrido en la Copa Intercontinental con derrota decisiva por 3-2 ante el Magnus Futsal brasileño en Bangkok, en la final de la Supercopa con un 4-3 adverso frente al Fútbol Club Barcelona Lassa en Guadalajara y en la primera jornada liguera con un nuevo tropiezo por 3-2 en la cancha del O Parrulo Ferrol.

"En la Intercontinental teníamos una gran oportunidad, pero nos cruzamos con el mejor equipo y el que estaba en mejor forma y en dos minutos tontos se nos fue el campeonato, mientras que en la Supercopa nos pudimos enganchar al partido al final pero fue nuestro peor encuentro y lo de Ferrol fue un accidente pues de 100 partidos como ese que disputemos perderemos uno ya que hicimos 43 tiros para marcar dos goles y el O Parrulo apenas remató cinco o seis veces y consiguió tres", ha explicado.

En todo caso, Serrejón ha afirmado que están "en la línea a seguir, pues no hay dudas con respecto al juego". "Los jugadores y el entrenador -Diego Giustozzi- tienen claro que es el camino a seguir", ha añadido.