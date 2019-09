Quim Araujo (Barcelona, 10 de marzo de 1988) es el futbolista de moda en el Cartagena. Ha conseguido acaparar todos los focos debido a sus grandes actuaciones tanto en pretemporada como en las escasas cuatro jornadas de liga que llevan disputadas los albinegros. Cuando la cosas se ponen difíciles para su equipo, es cuando se deben hacer notar los jugadores diferenciales y el mediapunta catalán apareció este pasado fin de semana. En un partido que estaba completamente atascado, Araujo dejó sobre el verde su magia dando la asistencia de gol a Manu Viana con el tacón.

«Tengo buenas sensaciones. He empezado con mucha confianza y lo necesitaba. En los dos últimos años no he tenido este rendimiento. Me estoy atreviendo a hacer más cosas y me estoy soltando», decía el futbolista. Pero esto no quedaba aquí, porque Araujo avisaba de que «puedo dar más. Físicamente puedo estar mejor. Conforme el equipo se vaya ajustando vamos a estar mejor que ahora».

Además, el jugador se refería al inicio de competición que ha hecho el Cartagena, sumando 7 de los 12 puntos que se han disputado hasta la fecha, y se lamentaba de la derrota frente al Sevilla Atlético. «Obviamente, me imaginaba haber ganado en casa, no haber perdido el otro día. En el Cartagonova hay que ser muy regular, pero bueno, las sensaciones son buenas. Contra el Sevilla Atlético se perdió pero el equipo hizo méritos para empatar y ganar. El trabajo está siendo bueno, estamos cuadrando piezas», decía.

Y es que, de momento, el Cartagena como local solo ha sumado un punto en los dos partidos vistos en el Cartagonova. «Estamos deseando ganar en casa, conseguir la primera victoria. En los dos partidos que hemos disputado aquí hemos hecho méritos para llevarnos los tres puntos», aseguraba Araujo.

Y el próximo rival es el Cádiz B, el domingo a las 19.00 horas. «Todos los filiales son equipos parecidos. Son jugadores con talento que físicamente andan bien. Hay que jugar con la experiencia, con estar en casa, con nuestro fútbol...Si somos protagonistas, estaremos cerca de ganar venga quien venga», afirmaba el futbolista en un intento de inyectar fuerzas cara a la próxima cita liguera.

Por último, finalizaba el jugador confesando que se siente más cómodo en la mediapunta porque «jugar entre líneas, ser vertical y pisar área» es lo que le gusta, aunque puede desenvolverse en otras posiciones en el campo. De momento, seguirá siendo el nexo de unión entre la delantera y la zona de creación albinegra y continuará haciendo de un partido de fútbol, su espectáculo particular.