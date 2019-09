Rafa Luz: "No quiero ser líder, pero me sale de forma natural"

Rafa Luz: "No quiero ser líder, pero me sale de forma natural"

El brasileño Rafa Luz, nuevo base del UCAM Murcia, ha dicho este miércoles en su presentación como nuevo jugador grana que el liderazgo en él es algo innato: "No quiero ser líder, pero me sale naturalmente". En rueda de prensa, ha indicado que esta temporada se verá en la liga Endesa de baloncesto a "un equipo duro defensiva y ofensivamente"



Nacido en Araçatuba, estado de Sao Paulo, el 11 de febrero de 1992 -tiene 27 años-, fue fichado el 16 de julio y dos meses después ha sido presentado debido a que ha disputado el Mundial de China con su selección y aterrizó hace unos días en España. El exjugador del Obradoiro, el Baskonia y el MoraBanc Andorra, del que procede, ha sido elogiado por el director general del club, Alejandro Gómez.



"Es un jugador que intentamos fichar otros dos veranos antes y a la tercera lo hemos podido traer. Es un base contrastado en la competición, que defensivamente es 'top' y que ha evolucionado en ataque, por lo que estamos muy contentos con su incorporación". "Tener un brasileño en la plantilla es garantía de que el año será bueno", ha añadido sobre el base de 1,88 metros de estatura y que lleva 227 partidos disputados en la máxima categoría del baloncesto español.





? | RENOVACIÓN ESTRELLA LEVANTE | ?



¡ @estrellalevante mantiene un año más su compromiso con el deporte y con el @UCAMMurcia!



??? https://t.co/OoeD42MQfi#QuereresPODER pic.twitter.com/4Hre47QhGc — UCAM Murcia (@UCAMMurcia) September 18, 2019

Este ha dicho que fue importante para venir que el entrenador fuera Sito Alonso , con quien coincidió en Vitoria: "Me dijo que tenía mucha ilusión por este proyecto y que Murcia era un buen sitio para trabajar y yo tenía ganas de volver a estar con él". "Además, compañeros de la selección como, quienes ya habían estado aquí, me hablaron muy bien de Murcia, por lo que sabía que la adaptación sería fácil", ha agregado.Luz ha sido el penúltimo jugador en incorporarse a la pretemporada, pero no cree que tenga problemas para estar preparado para el debut, elante elen casa. "Queda más de una semana para empezar la liga y será suficiente para adaptarme a los compañeros y comenzar bien la competición", ha comentado quien se siente "cómodo" coincidiendo con otro base en la pista."De esa manera reaccionamos de manera más rápida", ha expuesto sabiendo que convivirá en esa posición con el estadounidense. Ha avanzado que será "un equipo muy físico, con el estilo de Sito Alonso, e inteligente en ataque"."Yo creo que los partidos se ganan desde atrás y si logramos encajar bien las piezas, tendremos un buen año", ha declarado para agregar: "Haciendo un buen trabajo atrás, disfrutaremos también en ataque". Está llamado a ser de los que tiren del carro y asume el reto: "las cosas acaban saliendo.