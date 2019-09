El lateral Álvaro Rodríguez, el único integrante de la plantilla que ha disputado todos los minutos

Álvaro Rodríguez, lateral derecho del Real Murcia, es el único futbolista de la plantilla grana que ha disputado todos los minutos en los cuatro partidos jugadores en el campeonato liguero del Grupo IV. El madrileño, ex del Lorca FC, acumula 360 minutos. Adrián Hernández no le ha movido de su puesto desde que comenzase la campaña. También es cierto que en esa posición el Real Murcia no tiene otra alternativa. De los veintidós jugadores que ha utilizado el técnico murcianista en este periodo, los que han repetido en el once titular además del lateral madrileño son Julio Algar, Juanma y Chumbi, aunque estos tres futbolistas han sido sustituido en alguno de los encuentros. El central cordobés, hijo del director deportivo, completó los 90 minutos ante Cádiz B, Algeciras y Córdoba, pero el domingo contra el San Fernando fue sustituido en el minuto 65. Juanma Bravo solo ha completado el choque de la jornada 1, siendo cambiado en los tres siguientes. Por último, Chumbi solo se perdió los últimos ocho minutos del encuentro ante el Córdoba al dejar su puesto en el campo a Alberto Toril.