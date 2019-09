Los dos equipos de Lorca juegan el domingo en casa casi a la misma hora

Lorca Deportiva y Lorca FC jueguen este fin de semana como locales en la jornada quinta de Tercera. Curiosamente hoy miércoles se inicia una resiembra del estadio Artés Carrasco, que volverá a estar inactivo un mes. Por tal motivo, los dos equipos lorquinos han tenido que moverse para encontrar un terreno de juego. En esta ocasión es el Lorca FC quien ha elegido primero, ya que hace dos semanas fue el Deportiva. Es el acuerdo al que llegaron con la concejala de Deportes, Irene Jódar. El equipo que entrena Walter Pandiani jugará en el campo del Mundial-82, en el Polideportivo La Torrecilla, el domingo a las doce ante la Minera. La novedad es que el Lorca Deportiva que va a jugar por vez primera en su historia como local en Los Tollos, de La Hoya. También lo hará el domingo por la mañana, pero a las once y media, ante el Plus Ultra. Por lo tanto, el centenar de aficionados que normalmente asisten a los partidos de ambos Lorcas, incluso son socios de los dos, tendrán que decidirse por uno u otro, aunque tampoco sería de extrañar que decidan dar la espalda al fútbol e irse la feria, que se inicia en la Ciudad del Sol este fin de semana. Es lo que quizá merezcan ambos equipos por no darles las facilidades que merecen a esos fieles.