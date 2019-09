Radoncic quiere "crecer" de la mano del UCAM Murcia

¿Para qué cambiar cuando las cosas van bien? Eso fue lo que tuvo que pensar Dino Radoncic, jugador del UCAM Murcia CB, este verano. Y es que, después de seis años vinculado al Real Madrid, el alero continuará en el club universitario al firmar por dos temporadas. La cesión el pasado enero permitió al jugador dar un un giro de 180 grados a su primera experiencia en la ACB lejos del conjunto madridista, y tras un difícil comienzo en el San Pablo Burgos acabó teniendo protagonismo en el tramo decisivo del curso para la entidad murciana. «Desde que llegué aquí me sentí muy cómodo con la directiva, con el equipo, con el entrenador, con la afición? Mi deseo ha sido continuar y seguir creciendo como jugador. No he visto otra opción mejor que el UCAM Murcia para crecer. Estoy muy contento de renovar», explicó ayer ante los medios de comunicación.

El alero, que esta campaña lucirá el número 6, dorsal que portó durante su formación en el Real Madrid, se ha incorporado hace unos días a los entrenamientos junto al resto de la plantilla tras disputar el Mundial de China en el que la selección española se ha proclamado campeona, y asegura que llega a punto para afrontar el inicio de la Liga Endesa el próximo viernes 27 de septiembre a las 21.45 horas frente al Betis Coosur en el Palacio. «Significa mucho para mí. Un motivo más para poder seguir trabajando. Espero a lo largo de mi carrera, poder volver a jugar un Mundial. Llevo desde el 25 de julio activo, así que llego bien preparado y con muchas ganas de comenzar», comentó. El jugador contó con unos minutos en el amistoso del pasado domingo en Yecla ante el Obras Sanitarias argentino, donde se tuvo que retirar por culpa de unas molestias en el tobillo. «Tan solo fue un mal giro en el tobillo, en dos días máximo estaré entrenando de nuevo», aseguró y añadió que «he visto a los nuevos fichajes muy bien adaptados al equipo y a la ciudad. Tenemos un grupo con muy buena gente estoy seguro de que vamos a empezar muy bien».

Además, Radoncic aseguró que la continuidad de Sito Alonso en el banquillo del UCAM Murcia también tuvo mucho que ver en su decisión. «Ha pesado mucho, desde que llegó Sito sé que el trabajo y el compromiso son cuestiones imprescindibles para jugar con él y en el UCAM, y yo estoy contento de seguir aquí. Para mí ha sido lo mejor porque un jugador joven como yo necesita trabajo y confianza, y ver eso en un entrenador como Sito significa mucho para mí. Así que estoy contento con la decisión de quedarme», afirmó.

Sobre los objetivos del equipo universitario para la próxima temporada, Dino Radoncic quiso ser cauto tras lo ocurrido la pasada campaña donde una canasta ganadora del alero frente al Unicaja Málaga acabó siendo muy importante para lograr la permanencia en la Liga Endesa. «No quiero poner límites y pensamos en ir partido a partido. Todos los jugadores de la plantilla somos unos competidores y saldremos a pelear al cien por