Quim Araujo, de truco en truco

Suma un gol y una asistencia en los cuatro partidos disputados hasta el momento por los albinegros.

El Cartagena suma y sigue fuera de casa. Hasta el momento, se han disputado cuatro jornadas, dos de ellas lejos del Cartagonova y, en ambas ocasiones, los tres puntos se han venido en el autobús junto a los pupilos de Munúa. No han sido los rivales más cómodos (Don Benito y Atlético Sanluqueño), ni los partidos más brillantes, ni los campos en mejor estado, pero los albinegros juegan en Segunda División B y, en esta categoría, uno debe estar preparado para todo.

Porque, encuentros como el de este pasado domingo en Sanlúcar de Barrameda se van a dar unos cuantos, y es ahí donde, los de Munúa tienen a su comodín, una carta de un mago que es capaz de romper cualquier fila enemiga. Se trata de Quim Araujo, el futbolista más en forma de este arranque liguero. Un jugador con capacidad de desatascar un encuentro cuando este se pone feo. El truco es la asistencia, o el gol, y el trato, los tres puntos.

Ante la falta de acierto de la delantera, es la segunda línea de ataque la que está tomando el protagonismo. Es aquí donde entra el barcelonés. Un gol y una asistencia le avalan como el efectivo más determinante que tiene hoy en día el Cartagena.

Desde su aterrizaje procedente de Córdoba, Araujo ha demostrado por qué, hace unos años, Paco Belmonte, presidente del Cartagena, cogió su coche, fue a Elda e intentó ficharlo. Se cruzó, en esa negociación, el Valencia Mestalla, un filial que buscaba experiencia y un equipo al que es difícil decirle que no por el trampolín que puede significar a Primera División. En el filial ché, se destapó la mejor versión de un hombre que, de la chistera, saca pases y disparos imposibles. Eso, ineludiblemente, llamó la atención de equipos de Segunda, donde no tuvo un papel protagonista ni en Albacete ni Córdoba.

Tenía que recuperar su magia. Debía volver a escena con un truco que dejase boquiabiertos a todos. Necesitaba que se hablara de él. Y lo está logrando. Tras rescindir con el recién descendido Córdoba, llegaba a Cartagena. En pretemporada justificó su contratación y, en este mes de competición, ha dado argumentos sólidos para otorgarle la responsabilidad de ser el factor diferencial en la parcela ofensiva cartagenerista.

Frente al Don Benito abrió la lata y, en la última jornada, en un partido carente de buen fútbol, donde había que dejar de lado el pincel fino de los detalles, ponerse el mono de trabajo y utilizar la brocha gorda, Araujo sacó su talento. Agitó la barita y apareció en escena una asistencia de espaldas a un Manu Viana que fue el cómplice perfecto en la actuación. Tal genialidad, como no podía ser de otro modo, hay que aplaudirla. Frente al Sanluqueño, el Cartagena necesitaba un detalle, un toque de calidad entre tanto balón directo y tanta interrupción. Y en el cartel aparecía Quim Araujo, lo que implicaba que podían pasar cosas diferentes.

Desde su llegada, el mediapunta lo ha jugado todo, 360 minutos donde ha dejado patente que el talento lo tiene. A esto, hay que añadir el trabajo. No está en modo estrella, no se siente intocable. Sabe que es importante pero no vital y eso se refleja en cada partido. Un objeto de deseo para la directiva albinegra durante mucho tiempo. Araujo va de escenario en escenario dejando ganas de más, sin desaparecer, haciendo volar la imaginación de todos los asistentes a su actuación. Con Quim Araujo la diversión está garantizada.