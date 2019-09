Julio Algar sale caro

Contando con un presupuesto medio en la categoría, el madrileño ha confeccionado un equipo con cinco jugadores de Tercera y cuatro recién descendidos.

El Real Murcia es, después de cuatro jornadas disputadas, el peor equipo de los veinte que componen el Grupo IV. Tres derrotas y un empate han sido suficientes para saber que no solo es cuestión de mala suerte. La pésima imagen ofrecida en los dos encuentros en Nueva Condomina ha hecho que surjan los primeros fantasmas. La mala planificación de una plantilla desequilibrada en todas las líneas, la falta de respuesta por parte de los futbolistas sobre el terreno de juego y algunas decisiones del entrenador, que prefiere mantener fuera a jugadores como Armando, Josema y Víctor Curto, han mostrado todas las arrugas del Real Murcia en solo 360 minutos.

Era la temporada 2019-2020 una campaña de transición. Así se hizo ver desde el consejo de administración. El presupuesto de los años anteriores se vería reducido notablemente, por lo que el play off ya no sería un objetivo. Quitando presión una vez más a los futbolistas, pese a que el pasado mercado de invierno esa moderación perjudicó más que benefició a unos jugadores que se relajaron hasta dejarse llevar, se habló de un curso tranquilo, sin sufrimientos. Para ello, el equipo presidido por Francisco Tornel dio un cheque de 700.000 euros a Julio Algar, a quien los responsables granas daban completo poder para la confección de la plantilla.

De los veinte equipos que conforman el Grupo IV de Segunda B, solo siete u ocho tendrán un presupuesto mayor que el manejado por el madrileño. No cuenta el director deportivo grana con los números de los gallitos de la categoría, pero sí con una cifra suficiente para incluso poder soñar con dar la sorpresa y luchar por la cuarta plaza. De hecho, en la campaña 2016-2017 el Real Murcia construyó un equipo que costaba unos 600.000 euros, con algún jugador que no tenía una nómina superior a los mil euros, y al que se le exigió sí o sí estar en puesto de play off.

Solo un mes después del arranque de la competición, el Real Murcia lleva dos jornadas consecutivas en el último puesto de la clasificación. No han sido capaces los granas de ganar un partido. Solo suman un punto, el conseguido frente al Algeciras en Nueva Condomina. Se ha perdido ante el Cádiz B, un recién ascendido; el Córdoba, que no ha arrancado la liga con su mejor cara; y el San Fernando.

Adrián Hernández no encuentra la solución. Sigue dándole vueltas a una alineación que no ha repetido hasta el momento, e insiste en hablar de miedo escénico. A los futbolistas, por su parte, les falta absolutamente todo. Inexperiencia y falta de calidad a partes iguales. No hay calma sobre el campo, tampoco ideas, la desconexión es absoluta y, lo peor, es que no aparece ni esa intensidad que iba unida a la llegada del ex técnico del Churra. La precipitación, la toma decisiones de manera incorrecta y los fallos tontos condenan al equipo semana a semana.

Analizado el comportamiento de los murcianistas sobre el terreno de juego en estas cuatro jornadas, la sensación es que lo que se ve es lo que hay, que el margen de mejora es muy poco y que el Real Murcia, pese a contar con el octavo presupuesto de la categoría, solo tiene equipo para pelear por no descender.

Y aquí es donde pasa a primera línea la planificación deportiva llevada a cabo este verano.

Julio Algar, que solo ha pescado en aguas cercanas, se ha gastado 700.000 euros, pero a la plantilla no se han incorporado jugadores experimentados en la categoría ni se han conseguido cesiones interesantes llegadas de clubes del fútbol profesional. Tampoco se ha metido el Real Murcia en la batalla para fichar a futbolistas que han ido a otros clubes de perfil medio, ni esperó a última hora para llamar la atención de esos jugadores sin equipo o que acaban de rescindir y tienen una buena compensación económica. Salvo Andy Escudero, que no entra en los planes de Adrián Hernández, no hay jóvenes punteros. Apenas ha rebuscado el madrileño en el mercado ni ha esperado, teniendo todo el trabajo hecho a 1 de agosto. Pese a que disponía de un buen presupuesto para hacer un equipo notable, el 60% de las incorporaciones realizadas por el director deportivo grana llegan de Tercera División o de clubes descendidos como el FC Jumilla y el Almería B.

Poniendo que entre Chumbi, Armando, Curto -sus nóminas están entre los 50.000 y los 60.000 euros-, Josema -30.000 euros- y Juanma -unos 25.000- se vayan algo más de 200.000 euros del presupuesto, Julio Algar contaba con otros 500.000 euros para conseguir mucho más de lo que ha traído. Y es que al final el dinero se ha ido en jugadores de Tercera como Álvaro Rodríguez, Alberto Rodríguez, Dorrio y su propio hijo, Julio Algar Torres, futbolistas que además no cuentan con ninguna experiencia en Segunda B y que llegan de clubes como el Lorca Deportiva, que no fue capaz ni de ascender a la división de bronce, o la Cultural B, que acabó octavo en su grupo. A ellos hay que sumar a Marcos Legaz, el único que ha subido del Imperial y que tiene dorsal fijo. Ese medio millón de euros también ha servido para fichar a cuatro jugadores que llegaban de descender con sus equipos -Edu Luna, Peke y Manolo con el Jumilla, y Toril con el Almería B-.

De los futbolistas que sí llegan de clubes de Segunda B la mayoría apenas cuentan con un currículo destacado. Solo Antonio López, pese a sus numerosas lesiones, es una incorporación interesante, porque Kevin, Lejárraga, Juanra e Iván Pérez, con pocas horas de vuelo en la división de bronce, apenas han sido capaces de dar hasta el momento esperanzas a la afición. Por último está un Andy Escudero que no entra en los planes de Adrián Hernández.